Кардиолог назвала первый признак отрыва тромба

Российский кардиолог Анна Кореневич рассказала о первых признаках, которые свидетельствуют об отрыве тромба. Соответствующее видео появилось на ее YouTube-канале, сообщает Tengrinews.kz.



Медик отметила, что чаще всего холестериновые бляшки, угрожающие сердцу, образуются в коронарных артериях.



"Когда развивается тромбоз в коронарных артериях, то в этот момент человек начинает испытывать давящие и сжимающие боли за грудиной, которые длятся больше 15 минут. Появляется слабость, потливость, очень характерен страх смерти", - пояснила специалист с 22-летним стажем.



Кроме того, в таком состоянии может появиться одышка, тошнота и рвота, а в тяжелых ситуациях человек может начать задыхаться, подчеркнула кардиолог.



По словам Кореневич, болевые ощущения также могут возникнуть по всей поверхности грудной клетки, в левой или обеих руках, в передней поверхности шеи. При этом боль может появиться даже в нижней челюсти.



В случае появления вышеназванных симптомов медик призвала немедленно вызывать скорую помощь.