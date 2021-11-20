Кардиолог назвала первый признак отрыва тромба

Российский кардиолог Анна Кореневич рассказала о первых признаках, которые свидетельствуют об отрыве тромба. Соответствующее видео появилось на ее YouTube-канале, сообщает Tengrinews.kz.
Медик отметила, что чаще всего холестериновые бляшки, угрожающие сердцу, образуются в коронарных артериях.
"Когда развивается тромбоз в коронарных артериях, то в этот момент человек начинает испытывать давящие и сжимающие боли за грудиной, которые длятся больше 15 минут. Появляется слабость, потливость, очень характерен страх смерти", - пояснила специалист с 22-летним стажем.
Кроме того, в таком состоянии может появиться одышка, тошнота и рвота, а в тяжелых ситуациях человек может начать задыхаться, подчеркнула кардиолог.
По словам Кореневич, болевые ощущения также могут возникнуть по всей поверхности грудной клетки, в левой или обеих руках, в передней поверхности шеи. При этом боль может появиться даже в нижней челюсти.
В случае появления вышеназванных симптомов медик призвала немедленно вызывать скорую помощь.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz