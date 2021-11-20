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Кардиолог назвала первый признак отрыва тромба

Просмотров:631 Опубликовано: Сегодня, 17:11
Кардиолог назвала первый признак отрыва тромба
Иллюстративное фото
Российский кардиолог Анна Кореневич рассказала о первых признаках, которые свидетельствуют об отрыве тромба. Соответствующее видео появилось на ее YouTube-канале, сообщает Tengrinews.kz.

Медик отметила, что чаще всего холестериновые бляшки, угрожающие сердцу, образуются в коронарных артериях.

"Когда развивается тромбоз в коронарных артериях, то в этот момент человек начинает испытывать давящие и сжимающие боли за грудиной, которые длятся больше 15 минут. Появляется слабость, потливость, очень характерен страх смерти", - пояснила специалист с 22-летним стажем.

Кроме того, в таком состоянии может появиться одышка, тошнота и рвота, а в тяжелых ситуациях человек может начать задыхаться, подчеркнула кардиолог.

По словам Кореневич, болевые ощущения также могут возникнуть по всей поверхности грудной клетки, в левой или обеих руках, в передней поверхности шеи. При этом боль может появиться даже в нижней челюсти.

В случае появления вышеназванных симптомов медик призвала немедленно вызывать скорую помощь.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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 babe (Посетители) Сегодня, 17:17
Абсолютно такие же симптомы могут быть при панических атаках.
 
 

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