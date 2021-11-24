Скончался оппозиционер Арон Атабек

НУР-СУЛТАН, 24 ноя — Sputnik. О смерти общественного деятеля и правозащитника Арона Атабека сообщила журналист Гульнар Бажкенова.
"Умер поэт, правозащитник, политический узник Арон Атабек. Сегодня вечером в районе восьми остановилось сердце. Скорбим", - написала Гульнар Бажкенова в своем Telegram-канале.
Атабека освободили из колонии, где он провел 15 лет, 1 октября этого года. В октябре СМИ сообщали, что Арон Атабек находился в реанимации в тяжелом состоянии здоровья.
Арон Атабек - казахстанский оппозиционный лидер, поэт, публицист, политический и общественный деятель.
За что посадили Арона Атабека
Арон Атабек (Едигеев, при рождении Нутушев) был председателем незарегистрированной партии "Алаш" (1990), издавал газеты "Алаш" и "Хак".
Он был обвинен в захвате заложника, убийстве полицейского и в организации массовых беспорядков в алматинском микрорайоне Шанырак в 2006 году. Атабек вину не признал. Приговором алматинского городского суда от 5 октября 2008 года осужден на 18 лет строгого режима, начало срока лишения свободы — 17 июля 2006 года. Он должен был отбывать наказание до 16 июля 2024 года.
В октябре 2021 года стало известно, что медкомиссия установила у него неизлечимое заболевание, которое дает основания для его освобождения от отбывания наказания в тюрьме.
Неотбытая часть наказания в виде лишения свободы была заменена на более мягкий вид наказания - ограничение свободы сроком на один год с установлением пробационного контроля.
С апреля 2014 года Арон Атабек содержался в СИЗО Павлодара.
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