«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 25 Ноября
+5...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 429.73 KZT
  • €1 = 481.6 KZT
  • 1 RUB = 5.76 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Скончался оппозиционер Арон Атабек

Просмотров:710 Опубликовано: Вчера, 21:45
Скончался оппозиционер Арон Атабек
© Photo : Twitter / @aronatabek
НУР-СУЛТАН, 24 ноя — Sputnik. О смерти общественного деятеля и правозащитника Арона Атабека сообщила журналист Гульнар Бажкенова.

"Умер поэт, правозащитник, политический узник Арон Атабек. Сегодня вечером в районе восьми остановилось сердце. Скорбим", - написала Гульнар Бажкенова в своем Telegram-канале.

Атабека освободили из колонии, где он провел 15 лет, 1 октября этого года. В октябре СМИ сообщали, что Арон Атабек находился в реанимации в тяжелом состоянии здоровья.

Арон Атабек - казахстанский оппозиционный лидер, поэт, публицист, политический и общественный деятель.

За что посадили Арона Атабека

Арон Атабек (Едигеев, при рождении Нутушев) был председателем незарегистрированной партии "Алаш" (1990), издавал газеты "Алаш" и "Хак".

Он был обвинен в захвате заложника, убийстве полицейского и в организации массовых беспорядков в алматинском микрорайоне Шанырак в 2006 году. Атабек вину не признал. Приговором алматинского городского суда от 5 октября 2008 года осужден на 18 лет строгого режима, начало срока лишения свободы — 17 июля 2006 года. Он должен был отбывать наказание до 16 июля 2024 года.

В октябре 2021 года стало известно, что медкомиссия установила у него неизлечимое заболевание, которое дает основания для его освобождения от отбывания наказания в тюрьме.

Неотбытая часть наказания в виде лишения свободы была заменена на более мягкий вид наказания - ограничение свободы сроком на один год с установлением пробационного контроля.

С апреля 2014 года Арон Атабек содержался в СИЗО Павлодара.


Источник: sputniknews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика