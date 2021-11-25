Сводку о заболеваемости коронавирусом за сутки выпустили в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 946 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Днем ранее было выявлено 905 заболевших, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19.



Всего в стране подтверждено 967 369 случаев, из них за сутки:



в Нур-Султане – 128,

в Алматы – 119,

в Шымкенте – 11,

в Акмолинской области – 63,

в Актюбинской области – 14,

в Алматинской области – 47,

в Атырауской области – 17,

в ВКО – 53,

в Жамбылской области – 9,

в ЗКО – 25,

в Карагандинской области – 107,

в Костанайской области – 101,

в Кызылординской области – 5,

в Мангистауской области – 6,

в Павлодарской области – 105,

в СКО – 124,

в Туркестанской области – 12.