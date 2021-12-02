«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 02 Декабря
+8...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 434.16 KZT
  • €1 = 493.29 KZT
  • 1 RUB = 5.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Новогодних утренников в школах не будет - глава МОН

Просмотров:115 Опубликовано: Сегодня, 11:23
Новогодних утренников в школах не будет - глава МОН
Фото из открытых источников
Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов ответил на вопрос о проведении детских утренников в школах, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Что касается утренников и других массовых мероприятий: их в школах не будет. Есть решение главного санитарного врача, мы подчиняемся этим решениям. Поэтому ни утренников, ни других массовых мероприятий в школах не будет. Решение о проведении праздников внутри одного класса будет приниматься на уровне администрации школ", - ответил глава ведомства в кулуарах Сената.

У министра также поинтересовались о возможности перевода школьников на дистанционный формат обучения в связи с распространением штамма "омикрон".

"Сейчас рано говорить об этом, мы будем работать в рамках решений межведомственной комиссии. Сейчас еще недостаточно сведений, чтобы делать выводы", - прокомментировал Асхат Аймагамбетов.

Ранее в ВОЗ заявили, что на изучение нового штамма коронавируса уйдут недели. Но уже сейчас эксперты предполагают, что "омикрон" может быть более устойчивым к вакцинам и быстрее распространяться. Между тем, по данным специалистов, существующие ПЦР-тесты способны распознавать этот штамм. Однако они считают, что "омикрон" может угрожать человечеству в той же степени, что и вирус Эбола.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
GOAT (Посетители) Сегодня, 12:07
Есть решение главного санитарного врача, мы подчиняемся этим решениям.

Вы подчиняйтесь, а народ тут причём?
Это что за государственная политика лишить детей праздника?
Вы прекрасно знаете, что дети спокойно подавляют все вирусы.
Даже если ребёнок подхватит вирус, его организм подавит вирус превратив его в естественную вакцину.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика