Новогодних утренников в школах не будет - глава МОН

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов ответил на вопрос о проведении детских утренников в школах, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Что касается утренников и других массовых мероприятий: их в школах не будет. Есть решение главного санитарного врача, мы подчиняемся этим решениям. Поэтому ни утренников, ни других массовых мероприятий в школах не будет. Решение о проведении праздников внутри одного класса будет приниматься на уровне администрации школ", - ответил глава ведомства в кулуарах Сената.



У министра также поинтересовались о возможности перевода школьников на дистанционный формат обучения в связи с распространением штамма "омикрон".



"Сейчас рано говорить об этом, мы будем работать в рамках решений межведомственной комиссии. Сейчас еще недостаточно сведений, чтобы делать выводы", - прокомментировал Асхат Аймагамбетов.



Ранее в ВОЗ заявили, что на изучение нового штамма коронавируса уйдут недели. Но уже сейчас эксперты предполагают, что "омикрон" может быть более устойчивым к вакцинам и быстрее распространяться. Между тем, по данным специалистов, существующие ПЦР-тесты способны распознавать этот штамм. Однако они считают, что "омикрон" может угрожать человечеству в той же степени, что и вирус Эбола.