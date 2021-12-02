В ЗКО пьяный полицейский совершил смертельную аварию

На трассе Уральск - Таскала в Западно-Казахстанской области заместитель начальника Теректинского отдела полиции совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения, передает корреспондент Tengrinews.kz.



О трагедии сообщили на брифинге в Департаменте полиции.



"1 декабря около 19:15 на 46-м километре автодороги Уральск - Таскала произошло лобовое столкновение двух легковых машин с участием сотрудника полиции, в котором погиб человек и еще двое получили телесные повреждения. Установлено, что полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения. Происшествие является из ряда вон выходящим, и мы приносим соболезнования родным погибшего", - сообщил заместитель начальника ДП ЗКО Нурлан Рамазанов.



Полицейские проинформировали, что сотрудник однозначно будет уволен из правоохранительных органов по отрицательным мотивам. В данный момент начато досудебное расследование по статье 345 УК РК. Полицейский взят под стражу.