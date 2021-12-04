Показатели заболеваемости коронавирусом продолжили снижение в Казахстане

За прошедшие сутки (3 декабря) в Казахстане зарегистрировано 686 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.
1 декабря в стране зарегистрировали 753 человека, заболевших коронавирусом, 2 декабря - 724.
Всего в стране подтверждено 974 455 случаев, из них за минувшие сутки:
в Нур-Султане – 103, в Алматы – 59, в Шымкенте – 5, в Акмолинской области – 61, в Актюбинской области – 9, в Алматинской области – 26, в Атырауской области – 7, в ВКО – 40, в Жамбылской области – 8, в ЗКО – 15, в Карагандинской области – 98, в Костанайской области – 77, в Кызылординской области – 6, в Мангистауской области – 5, в Павлодарской области – 83, в СКО – 79, в Туркестанской области – 5.
Еще 1 122 человека выздоровели от коронавирусной инфекции:
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