Показатели заболеваемости коронавирусом продолжили снижение в Казахстане

За прошедшие сутки (3 декабря) в Казахстане зарегистрировано 686 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.



1 декабря в стране зарегистрировали 753 человека, заболевших коронавирусом, 2 декабря - 724.



Всего в стране подтверждено 974 455 случаев, из них за минувшие сутки:



в Нур-Султане – 103,

в Алматы – 59,

в Шымкенте – 5,

в Акмолинской области – 61,

в Актюбинской области – 9,

в Алматинской области – 26,

в Атырауской области – 7,

в ВКО – 40,

в Жамбылской области – 8,

в ЗКО – 15,

в Карагандинской области – 98,

в Костанайской области – 77,

в Кызылординской области – 6,

в Мангистауской области – 5,

в Павлодарской области – 83,

в СКО – 79,

в Туркестанской области – 5.



Еще 1 122 человека выздоровели от коронавирусной инфекции: