Борт «Аэрофлота» дважды уклонился от столкновения с самолетом ВВС США

Лайнеру Airbus A330 авиакомпании «Аэрофлот», летевшему из Тель-Авива в Москву, пришлось дважды менять высоту во время полета над Черным морем, чтобы уклониться от американского самолета-разведчика. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.



«Один из двух самолетов-разведчиков над Черным морем хаотично пересекал установленные трассы гражданской авиации и приблизился к пассажирскому Airbus Тель-Авив — Москва», — уточнил диспетчер.



Экипаж лайнера сообщил о срабатывании сигнализации об опасном сближении. Между самолетами по вертикали в тот момент было менее 20 метров. Диспетчеры дали команду гражданскому самолету снизиться на 500 метров и занять более безопасный эшелон. Американский самолет на запросы с земли не отвечал.



«Неопознанное воздушное судно с ПОД СОБЛО вошло в зону РПИ Ростова без связи с органом управления воздушным движением», — уточняет Telegram-канал «Аэрофлотовщина», ссылаясь на сообщение Росавиации.



По данным Flightradar24, в районе Сочи в небе находился американский самолет-разведчик Boeing RC-135V Rivet Joint, вылетевший в 7:35 с базы военно-воздушных сил Греции — аэропорта Ханья. В период с 10:00 до 10:15 самолет «Аэрофлота», уходя от столкновения, сначала снизился с 10 050 до 9 450 метров, а затем поднялся до 10 950 метров.



Бизнес-джет Bombardier Challenger 650 авиакомпании Elitavia Malta, вылетевший из Сочи в Скопье (Северная Македония), также был вынужден изменить курс, чтобы предотвратить нарушение интервалов эшелонирования.



Как писал «Эксперт», в конце октября военно — воздушные силы США разместили несколько истребителей F-16 на маленьком острове Шемья в Тихом океане, что является минимально возможном расстоянием от границ России. Остров, площадью девять квадратных километров и относящийся к Аляске, расположен межу Северной Америкой и Евразией — и всего в 350 километрах от российского побережья. Этот остров называют мишенью номер 1 в Третьей мировой войны — помимо стратегически важного воздушного пространства, на нем размещается радар системы американской противоракетной обороны.