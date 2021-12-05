Названы четыре повседневные привычки, которые приводят к раку

Автор блога о здоровом образе жизни на китайском портале WeChat перечислил четыре повседневные привычки, которые могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на ИноСМИ.



Одна из таких вредных привычек - поздний отход ко сну и недостаток отдыха. В последние годы она стала нормой для многих людей.



"Однако причиняемый вред организму намного более ужасен, чем вы думаете. Согласно данным исследований, люди, которые поздно ложатся спать, имеют большую вероятность заболеть раком по сравнению с теми, кто придерживается правильного режима сна и бодрствования", - говорится в статье.



Опасность для здоровья также представляет длительное пребывание в условиях стресса, что негативно сказывается на нервной системе и приводит к раздражительности и депрессии.



"Люди, которые долгое время находятся в угнетенном состоянии, более подвержены риску заболеть онкологией", - утверждает автор публикации.



Помимо этого, отмечается, что онкологическое заболевание может возникнуть из-за нарушений в работе желудка и селезенки, а также в результате регулярного употребления недоеденной пищи.



"У людей, которые часто доедают блюда, приготовленные некоторое время назад, возрастает вероятность развития рака, в особенности желудка. Дело в том, что в такой пище со временем начинают накапливаться нитриты, которые являются мощными канцерогенами", - поясняет издание.



Для профилактики онкологических заболеваний, помимо избавления от перечисленных выше привычек, автор советует включить в рацион больше продуктов питания, обладающих противораковыми свойствами - помидор, морской капусты, вишни и киви.