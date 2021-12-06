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Мажилисмен раскритиковал ЕНПФ за повышение порога достаточности

Просмотров:217 Опубликовано: Сегодня, 10:44
Мажилисмен раскритиковал ЕНПФ за повышение порога достаточности
Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Депутат Мажилиса Азат Перуашев раскритиковал планы ЕНПФ по повышению порога достаточности для снятия пенсионных накоплений в 2022 году, передает Tengrinews.kz.

Как отметил мажилисмен, методику определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений утверждает правительство, а разрабатывает Министерство труда и социальной защиты населения. Конкретные цифры утверждаются решением самого фонда. По мнению Перуашева, объяснения руководства фонда о планируемом повышении порога достаточности для изъятия пенсионных накоплений некомпетентны.

"Не надо ссылаться на то, что законодательно со следующего года повысится минимальная заработная плата. К тому же минимальная заработная плата не имеет прямого влияния на пенсионные выплаты. А "отложенные", то есть растянутые по времени тенденции уполномоченные госорганы обязаны просчитывать заранее с учетом доходности по пенсионным накоплениям как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. Более того, прямой нормы, предусматривающей порог минимальной достаточности пенсионных накоплений, в законодательстве нет. И потому аргументировать в данном случае свое решение через законодательство как минимум не компетентно со стороны руководства Единого пенсионного накопительного фонда", - заявил депутат.

Парламентарий считает, что сложившаяся ситуация свидетельствует и об отсутствии обратной связи фонда со своими вкладчиками, которыми является все общество.

"ЕНПФ, прежде чем публиковать новые размеры порога, должен был обсудить их с правительством, отраслевым министерством, обсудить на разных площадках, а не механически заполнить эти формулы и сразу предоставить результаты обществу и будоражить его. Ведь вопрос касается миллионов наших граждан, - добавил депутат Мажилиса.

Напомним, в Казахстане с 2022 года планируется значительно увеличить порог достаточности для снятия пенсионных накоплений.


Источник: Tengrinews.kz
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