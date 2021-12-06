Мажилисмен раскритиковал ЕНПФ за повышение порога достаточности

Депутат Мажилиса Азат Перуашев раскритиковал планы ЕНПФ по повышению порога достаточности для снятия пенсионных накоплений в 2022 году, передает Tengrinews.kz.
Как отметил мажилисмен, методику определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений утверждает правительство, а разрабатывает Министерство труда и социальной защиты населения. Конкретные цифры утверждаются решением самого фонда. По мнению Перуашева, объяснения руководства фонда о планируемом повышении порога достаточности для изъятия пенсионных накоплений некомпетентны.
"Не надо ссылаться на то, что законодательно со следующего года повысится минимальная заработная плата. К тому же минимальная заработная плата не имеет прямого влияния на пенсионные выплаты. А "отложенные", то есть растянутые по времени тенденции уполномоченные госорганы обязаны просчитывать заранее с учетом доходности по пенсионным накоплениям как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. Более того, прямой нормы, предусматривающей порог минимальной достаточности пенсионных накоплений, в законодательстве нет. И потому аргументировать в данном случае свое решение через законодательство как минимум не компетентно со стороны руководства Единого пенсионного накопительного фонда", - заявил депутат.
Парламентарий считает, что сложившаяся ситуация свидетельствует и об отсутствии обратной связи фонда со своими вкладчиками, которыми является все общество.
"ЕНПФ, прежде чем публиковать новые размеры порога, должен был обсудить их с правительством, отраслевым министерством, обсудить на разных площадках, а не механически заполнить эти формулы и сразу предоставить результаты обществу и будоражить его. Ведь вопрос касается миллионов наших граждан, - добавил депутат Мажилиса.
Напомним, в Казахстане с 2022 года планируется значительно увеличить порог достаточности для снятия пенсионных накоплений.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.