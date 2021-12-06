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Новый скачок цен: что подорожает в 2022 году

Просмотров:627 Опубликовано: Сегодня, 11:56
Новый скачок цен: что подорожает в 2022 году
Фото: Tengrinews.kz
Что будет с ценами на бензин, дизель и продукты питания в 2022 году? Стоит ли подождать с покупкой недвижимости? Во что вкладывать деньги казахстанцам? На эти и другие вопросы корреспонденту Tengrinews.kz ответил финансовый аналитик Андрей Чеботарев.

Сельхозпродукция

Эксперт считает, что казахстанцам в грядущем году стоит быть готовыми к подорожанию "всего", например продуктов питания. В частности, возможно повторение сценария с повышением цен на картофель.

"На продукты цены во всем мире растут быстрее, чем у нас. Во всем мире они выросли до 40 процентов. У нас они выросли за год всего на 11 процентов. Если снова повторится "картофельный кризис", то мы столкнемся с ним в июле. Это если недостаточно хорошо наладим работу стабилизационных фондов. Кроме этого, во всем мире выросли цены на корма, это значит, что к весне, к лету будут расти цены на мясо и яйца. Да и на все, для чего используются корма для откормки, - на сельскохозяйственную продукцию", - поделился Чеботарев.

Недвижимость

О снижении цен на недвижимость в 2022 году говорить также не приходится, считает казахстанский эксперт. Поскольку, как дополняет Чеботарев, несмотря на увеличение порога достаточности для снятия пенсионных накоплений, в Казахстане все еще существуют льготные программы.

"Что касается цен на жилье, то в будущем году они не будут расти такими темпами, как в этом, однако и о снижении говорить нельзя. Скорее всего, темпы будут снижаться до уровня общей инфляции, поскольку спрос на жилье все еще перекрывает предложение. Недвижимость все так же продается на этапе котлована. Все еще есть льготные программы. Более того, в следующем году планируется запуск еще одной программы в рамках нацпроекта, поэтому ожидать, что сейчас будут снижаться цены, не стоит", - комментирует финансовый аналитик.

Чеботарев добавил, что стоит, вероятно, ожидать также повышения цен на строительные материалы.

Бензин и дизель

Андрей Чеботарев подчеркивает, что во всем мире на фоне восстановления экономики наблюдается повышение цен в различных отраслях, в том числе, по его словам, нельзя забывать и про энергетический кризис: дорогая нефть и дорогой уголь.

"Бунт экономики спровоцировал подорожание энергоносителей. Кроме того, скорее всего, будет дорожать и бензин, и дизельное топливо. Бензин будет дорожать точно, поскольку мы опять же отстаем от всего мира в нем. Кроме того, нас в 2025 году ждет единый рынок энергоресурсов в рамках ЕАЭС. У нас будет единый топливный рынок с Россией. Посмотрите, сколько сейчас стоит бензин в России - 250-270 тенге. Мы будем потихоньку идти к этим ценам. Балансировать, чтобы перекрыть приток нефтепродуктов через границу", - поделился Чеботарев.

Чего ждать и что делать

Говоря о прогнозах на цены в различных отраслях, финансовый аналитик считает, что 2022 год для казахстанцев "легче и проще не станет".

Мы достаточно сильно сейчас сдерживаем рост цен. Разными методами, где-то это работает, а где-то нет. Но во всем мире сейчас главная проблема - это инфляция, которая выросла в разы. Если мы входили в коронакризис с 5 процентами инфляции, то сейчас у нас 8,7 процента. Россия, например, входила с 2 процентами, сейчас у них больше 8. США входили с одним процентом инфляции, сейчас у них больше 6 процентов. Европа входила с дефляции, то есть у них была отрицательная инфляция, сейчас у них 4,9 процента. Это общемировая проблема. Нельзя сказать, что Казахстан здесь в каком-то особенном положении, так как мы все-таки достаточно мощно и глубоко встроены в мировые логистические цепочки", - считает казахстанский эксперт.

Для повышения дохода и собственной востребованности Чеботарев рекомендует не надеяться на государство, а вкладывать средства в свое образование.

"Готовится акт повышения цен. Здесь совет только один: каждому, кто думает о своем будущем, важно задуматься о повышении дохода. Я знаю только один революционный способ повышения дохода, это образование. Учитесь, повышайте образование, осваивайте новые профессии. К сожалению, жизнь такова, что никто, кроме вас, о вашем благополучии и благосостоянии думать не будет", - заключил финансовый аналитик Андрей Чеботарев.

Ранее казахстанские эксперты высказались об увеличении порога достаточности для снятия пенсионных накоплений.



Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Ingul
  • zhanino
  • sergei 66
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 13:14
лучше озаглавить "что НЕ подорожает в 2022 году".
в содержании статьи написАть одно слово - ничего.
 
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Gor (Посетители) Сегодня, 13:08
Диванные эксперты. Все сравнивают не сравнимое.
 
 

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