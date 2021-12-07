Кому больше всех не повезло с повышением порога достаточности в ЕНПФ

Эксперт рассказала, кому больше всех не повезло с повышением порога достаточности пенсионных накоплений в ЕНПФ, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По словам финансиста Даны Джарлыгаповой, большинство вкладчиков в первые же дни начали активное погашение имеющейся ипотеки в банках, покупку жилья без ипотеки и с ипотекой.
"На многие новостройки в городах Алматы и Нур-Султане пришлось ждать гарантии Казахстанской жилищной компании (КЖК), были нюансы с лимитами и параметрами, весной 2021 года гарантии были получены, эта волна освоения тоже прошла. Все торопились успеть, пока программу не свернули, и это понятное поведение людей по отношению к государству. Никто не хочет проиграть в "музыкальных стульях", когда на кону свои личные официально заработанные деньги, это не общие средства ЕНПФ, это личные деньги каждого вкладчика", - говорит Джарлыгапова.
Но некоторые вкладчики летом выжидали снижения цен на жилье, ждали получения гарантии КЖК на долевое участие и ввода в эксплуатацию новостроек для покупки готового жилья.
"На мой взгляд, больше всего от такого резкого повышения порога достаточности пострадали люди без своего жилья и с накоплениями 1-2 миллиона тенге сверх текущего порога достаточности, арендующие жилье. Многие планировали приобрести свое первое жилье, пусть и в ипотеку, чтобы платить ту же сумму, например, 150 тысяч тенге в месяц за свое жилье, а не за арендованное. Они ждали дополнения к правилам досрочного использования пенсионных накоплений на жилье, чтобы перечислить сумму сверх порога достаточности на депозит в "Отбасы банке" и дальше быть участником системы жилищно-строительных сбережений - подкопить еще год-два и приобрести жилье. Повышение порога достаточности на два миллиона тенге лишает их такой возможности", - считает финансист.
По ее словам, еще есть категория вкладчиков с накоплениями сверх порога достаточности около 4-5 миллионов тенге, которые не снимают жилье, но пока живут с родителями, и им нужно собственное жилье в перспективе.
"Они тоже ждали опцию пополнения депозита в "Отбасы банке", чтобы по-честному купить жилье для себя, а не для спекуляций и обналичивания", - резюмировала она.
Напомним, что с нового года почти в два раза повысится порог достаточности для досрочного использования пенсионных средств из ЕНПФ.
Вице-министр труда и социальной защиты населения Ержан Биржанов заявил, что все, кто остро нуждались в улучшении жилищных условий с помощью пенсионных накоплений, уже воспользовались программой.
Некоторые эксперты высказалась против повышения порога достаточности. Они назвали это "максимально плохим решением". Также решение правительства подвергли критике депутаты Мажилиса.
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