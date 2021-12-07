«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 07 Декабря
+9...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 435.85 KZT
  • €1 = 492.38 KZT
  • 1 RUB = 5.92 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Кому больше всех не повезло с повышением порога достаточности в ЕНПФ

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:48
Кому больше всех не повезло с повышением порога достаточности в ЕНПФ
Фото с сайта tengrinews.kz
Эксперт рассказала, кому больше всех не повезло с повышением порога достаточности пенсионных накоплений в ЕНПФ, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам финансиста Даны Джарлыгаповой, большинство вкладчиков в первые же дни начали активное погашение имеющейся ипотеки в банках, покупку жилья без ипотеки и с ипотекой.

"На многие новостройки в городах Алматы и Нур-Султане пришлось ждать гарантии Казахстанской жилищной компании (КЖК), были нюансы с лимитами и параметрами, весной 2021 года гарантии были получены, эта волна освоения тоже прошла. Все торопились успеть, пока программу не свернули, и это понятное поведение людей по отношению к государству. Никто не хочет проиграть в "музыкальных стульях", когда на кону свои личные официально заработанные деньги, это не общие средства ЕНПФ, это личные деньги каждого вкладчика", - говорит Джарлыгапова.

Но некоторые вкладчики летом выжидали снижения цен на жилье, ждали получения гарантии КЖК на долевое участие и ввода в эксплуатацию новостроек для покупки готового жилья.

"На мой взгляд, больше всего от такого резкого повышения порога достаточности пострадали люди без своего жилья и с накоплениями 1-2 миллиона тенге сверх текущего порога достаточности, арендующие жилье. Многие планировали приобрести свое первое жилье, пусть и в ипотеку, чтобы платить ту же сумму, например, 150 тысяч тенге в месяц за свое жилье, а не за арендованное. Они ждали дополнения к правилам досрочного использования пенсионных накоплений на жилье, чтобы перечислить сумму сверх порога достаточности на депозит в "Отбасы банке" и дальше быть участником системы жилищно-строительных сбережений - подкопить еще год-два и приобрести жилье. Повышение порога достаточности на два миллиона тенге лишает их такой возможности", - считает финансист.

По ее словам, еще есть категория вкладчиков с накоплениями сверх порога достаточности около 4-5 миллионов тенге, которые не снимают жилье, но пока живут с родителями, и им нужно собственное жилье в перспективе.

"Они тоже ждали опцию пополнения депозита в "Отбасы банке", чтобы по-честному купить жилье для себя, а не для спекуляций и обналичивания", - резюмировала она.

Напомним, что с нового года почти в два раза повысится порог достаточности для досрочного использования пенсионных средств из ЕНПФ.

Вице-министр труда и социальной защиты населения Ержан Биржанов заявил, что все, кто остро нуждались в улучшении жилищных условий с помощью пенсионных накоплений, уже воспользовались программой.

Некоторые эксперты высказалась против повышения порога достаточности. Они назвали это "максимально плохим решением". Также решение правительства подвергли критике депутаты Мажилиса.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика