Снятие пенсионных: Токаев поручил отложить повышение порога достаточности

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил отложить повышение порога достаточности для использования пенсионных накоплений. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает Tengrinews.kz.



"Глава государства Касым-Жомарт Токаев прислушался к многочисленным обращениям граждан относительно решения об увеличении пороговых значений пенсионных накоплений.



Значения будут увеличены в результате повышения со следующего года минимальной заработной платы. Как известно, основная задача пенсионной системы - обеспечить необходимый достаточный доход гражданам после выхода на пенсию. В этой связи решение об увеличении порога пенсионных накоплений – шаг в правильном направлении.



Вместе с тем, для поддержки граждан, которые не успели использовать свои сверхнормативные накопления, Президент поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года", - написал пресс-секретарь Президента.