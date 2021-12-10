О ситуации с COVID-19 в Казахстане рассказали в Минздраве

Общее количество зараженных за сутки продолжает идти на спад. По сравнению с предыдущим днем число заболевших уменьшилось на 35 случаев. Во всех регионах, кроме Карагандинской области, зафиксировано менее 100 зараженных КВИ, сообщает Zakon.kz.



Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 9 декабря 2021 года.



За прошедшие сутки зарегистрировано 648 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀



в Нур-Султане – 97,



в Алматы – 55,



в Шымкенте – 1,



в Акмолинской области – 60,



в Актюбинской области – 1,



в Алматинской области – 30,



в Атырауской области – 6,



в ВКО – 25,



в Жамбылской области – 6,



в ЗКО – 16,



в Карагандинской области – 115,



в Костанайской области – 74,



в Кызылординской области – 4,



в Мангистауской области – 2,



в Павлодарской области – 76,



в СКО – 71,



в Туркестанской области – 9.



Всего в стране подтверждено 978 362 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки



В Казахстане 922 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:



в Нур-Султане – 190,



в Алматы – 117,



в Шымкенте – 0,



в Акмолинской области – 70,



в Актюбинской области – 8,



в Алматинской области – 48,



в Атырауской области – 3,



в ВКО – 41,



в Жамбылской области – 15,



в ЗКО – 65,



в Карагандинской области – 34,



в Костанайской области – 120,



в Кызылординской области – 4,



в Мангистауской области – 4,



в Павлодарской области – 52,



в СКО – 142,



в Туркестанской области – 9.



Всего в стране от COVID-19 выздоровел 946 451 человек.