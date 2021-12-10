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Глава "Отбасы банка" сделала заявление о переводе пенсионных на депозиты

Просмотров:2463 Опубликовано: Сегодня, 08:47
Глава "Отбасы банка" сделала заявление о переводе пенсионных на депозиты
Фото из открытых источников
Глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова анонсировала скорое появление возможности пополнения депозитов с использованием пенсионных накоплений, передает Tengrinews.kz.

По ее словам, процесс принятия изменений в правила по использованию единовременных пенсионных выплат ускорится. Министерство индустрии и инфраструктурного развития планирует раньше срока опубликовать приказ, который откроет новые возможности.

"Мы готовы включить кнопку пополнения депозитов уже 16 декабря 2021 года и четыре выходных дня открывать спецсчета и открывать депозиты. Мы готовы обеспечить техническую поддержку, чтобы наши земляки могли за праздничным дастарханом, открывая свой ноутбук или загрузив с домашнего компьютера, перечислять свои единовременные пенсионные выплаты на депозиты "Отбасы банка", - написала Ляззат Ибрагимова.

Она добавила, что в целях информационной безопасности платформа доступна только с казахстанских IP-адресов и рассчитана на работу с планшетных или стационарных компьютеров.

Ранее в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития заявляли, что перевести пенсионные излишки из ЕНПФ на депозит в "Отбасы банк" можно будет лишь с 2022 года.

9 декабря Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 7 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 14:02
Цитата: Aлишeр
Думающие люди теряют доверие к банкам и забирают оттуда свои деньги.

кто, например?
Цитата: diger
очему только в этот банк?

вот это правильный вопрос.
 
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  • Нурекен
  • diger
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 11:16
"Мы готовы включить кнопку пополнения депозитов

Ещё бы! Какая возможность набить свои карманы! Принять у людей деньги на депозит под 8,4% и крутить ими, давая другим в кредит под 22%
 
-1
  • diger
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Aлишeр (Посетители) Сегодня, 10:28
Цитата: КореннойОралман
скажите это тем, у кого нет возможности взять квартиру за наличные деньги или ипотеку в обычном банке…


Можно снимать квартиру. В условиях, где строящееся новое жильё уже при вводе в эксплуатацию сразу же является ветхим, а цены за квадратный метр завышены почти в 5 раз от реальных - аренда тоже неплохой вариант.

Я лет 15 снимал квартиры. За это время накопилась сумма достаточная для покупки моего дома. В долг взял 4 млн всего (не хватало на благоустройство и технику), уже отдал года два как.
 
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  • Pinochet
 КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 10:18
diger, предлагается пополнить жилищный депозит, так называемый, для последующей покупки жилья в ипотеку по сниженной ставке

Pluto, это хорошая возможность собрать деньги на ипотеку


Aлишeр, скажите это тем, у кого нет возможности взять квартиру за наличные деньги или ипотеку в обычном банке…
 
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  • tolk
  • Pinochet
  • Бродяга
 diger (Посетители) Сегодня, 09:41
Вопрос, почему только в этот банк?
 
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Pluto (Посетители) Сегодня, 09:17
Завлекалово лохонутых клиентов в очередной лохтрон. Конечный результет сего предприятия, это украсть накопления и вовремя сбежать.
 
-1
  • diger
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  • Dushman
  • Нурекен
 Aлишeр (Посетители) Сегодня, 08:51
Думающие люди теряют доверие к банкам и забирают оттуда свои деньги. Поможет ли принудительное пополнение депозитов таким способом? На какое то время - возможно. Но это как дыру в лодке заклеевать жвачкой. Всё равно потонет.
 
 

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