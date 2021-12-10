В Pfizer заявили о необходимости четвертой дозы вакцины

Глава американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла заявил о необходимости введения четвертой дозы вакцины против коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.



Главный исполнительный директор Pfizer заявил, что три дозы вакцин дают очень хорошую защиту от коронавируса, но ученые не уверены, насколько быстро ослабнет иммунитет людей. По его словам, появление и угроза штамма "омикрон" доказывает, что вирус продолжает мутировать, и второй бустерный укол может стать серебряной пулей.



Хотя первоначальные исследования показывают, что этот новый штамм не так смертоносен, как другие, Альберт Бурла считает, что его простое присутствие означает, что люди должны сохранять бдительность.



"Я думаю, что нам понадобится четвертая доза. Что касается предыдущих вариантов, я предполагал, что это произойдет через 12 месяцев после третьей дозы. С "омикроном" нам нужно подождать и посмотреть, потому что у нас очень мало информации. Когда мы увидим реальные данные, мы определим, хорошо ли и как долго третья доза справляется с новым штаммом", - пояснил он.



Результаты предварительных лабораторных исследований, опубликованные компанией Pfizer, показали, что три дозы вакцины Pfizer/BioNTech против коронавируса нейтрализуют стремительно распространяющийся по миру вариант "омикрон". По данным исследователей, после третьей дозы вакцины уровень титра антител, нейтрализующих вирус, возрастает в 25 раз по сравнению с двумя дозами. В то же время отмечается, что из-за того, что 80 процентов эпитопов в спаечном белке не подвержены мутациям в варианте "омикрон", две дозы могут защитить от тяжелого течения заболевания.



Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) определили две группы людей, которым рекомендуют получить бустерную дозу вакцины от коронавируса.