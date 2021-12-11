Почему у казахов было принято отдавать первенца на воспитание бабушке и дедушке

Обычай отдавать первого ребенка на воспитание старшим родственникам раньше был распространен повсеместно и практикуется до сих пор. Редакция Сaravan.kz вспомнила, почему эта традиция крепко прижилась в казахском обществе.
Раньше юноши и девушки часто вступали в брак очень рано, когда в силу возраста не были готовы к воспитанию ребенка. Кроме того, малышам в то время требовалось больше специфической заботы, потому что детская смертность была намного выше. Молодые же родители были заняты хозяйством. Поэтому ата и әже обычно забирали первого внука к себе. Считалось, что кенже - так называли таких детей - выделяются среди ровесников умом и спокойным характером.
При этом молодые обычно жили в одном ауле с родителями, поэтому могли постоянно видеть своего ребенка, и тот не терял связи с родителями. Если же супружеской паре приходилось уехать в другие места, ребенок становился поддержкой и опорой старикам, потому что находился рядом и, подрастая, мог помочь им.
Иногда на воспитание ребенка брали не родители одного из супругов, а другие родственники. Чаще всего это были зрелые пары, которые в силу разных причин не смогли родить своих детей.
Понемногу традиция потеряла актуальность, потому что теперь принято вступать в брак, будучи зрелыми людьми, готовыми к ответственности за ребенка. К тому же сейчас благодаря развитым технологиям можно быстро добраться до пожилых родственников и связаться с ними в любой момент.
Еще одна причина, по которой молодежь идет наперекор обычаю, - психологическая травма, которую получают многие дети, отданные на воспитание. Они могут отдалиться от родителей и братьев с сестрами и потом чувствовать себя чужими в родной семье. Могут чувствовать себя недолюбленными и оттого несчастными. Могут, наоборот, вырасти избалованными. Могут озлобиться, потому что отдали только их.
Новые поколения видят такие печальные случаи на примере старших близких, слышат их рассказы и не хотят такой ситуации для собственных детей.
Но случаи, когда бабушка и дедушка воспитывают внуков, все еще встречаются. Чаще всего так происходит, когда родителям нужно работать. Например, если мама в силу каких-либо причин вынуждена выйти из декретного отпуска раньше или если работа подразумевает регулярные длительные командировки. Иногда молодые супруги соглашаются отдать ребенка из уважения к старшим, но при этом все равно присутствуют в его жизни как родители и постоянно его навещают.
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