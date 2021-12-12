Байден пригрозил России отправкой войск в Восточную Европу

Президент США Джо Байден отправит в восточноевропейские страны НАТО дополнительные силы в случае "вторжения России на Украину", говорится в сообщении на сайте Белого дома, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



По утверждению американского лидера, он "абсолютно ясно дал понять Владимиру Путину", насколько разрушительными будут экономические последствия для России, если это произойдет.



Байден убежден, что такие шаги не только окажут влияние на Москву, но и изменят отношение к ней со стороны других стран.



"Они заплатят ужасную цену", - заявил американский президент.



Напомним, украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что Великобритании, Канаде и США следует разместить военных в районах Украины, чтобы те смогли стать позициями на передовой в случае крупномасштабного нападения России. В Москве это неоднократно опровергали, подчеркивая, что такие заявления нужны только как предлог, чтобы стянуть к российским границам больше войск НАТО. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее территории не должно никого волновать.



Седьмого декабря Путин и Байден провели по защищенному каналу видеосвязи переговоры, одной из тем которых была ситуация на Украине. Как сообщал Белый дом, Байден выразил обеспокоенность по этому поводу, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил, что на военную эскалацию Запад ответит коллективными экономическими санкциями и другими ограничениями. Путин, со своей стороны, обозначил красные линии - дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине и в других граничащих с Россией странах наступательных вооружений.