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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Байден пригрозил России отправкой войск в Восточную Европу

Просмотров:448 Опубликовано: Сегодня, 14:13
Байден пригрозил России отправкой войск в Восточную Европу
©REUTERS
Президент США Джо Байден отправит в восточноевропейские страны НАТО дополнительные силы в случае "вторжения России на Украину", говорится в сообщении на сайте Белого дома, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

По утверждению американского лидера, он "абсолютно ясно дал понять Владимиру Путину", насколько разрушительными будут экономические последствия для России, если это произойдет.

Байден убежден, что такие шаги не только окажут влияние на Москву, но и изменят отношение к ней со стороны других стран.

"Они заплатят ужасную цену", - заявил американский президент.

Напомним, украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что Великобритании, Канаде и США следует разместить военных в районах Украины, чтобы те смогли стать позициями на передовой в случае крупномасштабного нападения России. В Москве это неоднократно опровергали, подчеркивая, что такие заявления нужны только как предлог, чтобы стянуть к российским границам больше войск НАТО. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск по ее территории не должно никого волновать.

Седьмого декабря Путин и Байден провели по защищенному каналу видеосвязи переговоры, одной из тем которых была ситуация на Украине. Как сообщал Белый дом, Байден выразил обеспокоенность по этому поводу, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил, что на военную эскалацию Запад ответит коллективными экономическими санкциями и другими ограничениями. Путин, со своей стороны, обозначил красные линии - дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине и в других граничащих с Россией странах наступательных вооружений.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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master_kz (Посетители) Сегодня, 16:33
Цитата: Aлишeр
Политика Американского руководства - это политика затычки в каждой бочке.

Это не затычка а реальная глобальная политика. Так на сегодняшнем не американском долларе и написано. А если им потребуется пойдут и по головам и не важно чьим.
 
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  • Ирон
 Aлишeр (Посетители) Сегодня, 15:13
Верните Мексике аннексированный Техас. lol

Невозможно представить себе что бы эта проблема волновала кого бы то ни было тут в нас или на "востоке" в целом. Политика Американского руководства - это политика затычки в каждой бочке. Но половина жителей Америки не поддерживают такую политику и вообще представления не имеют что такое Крым и где находится Украина...
 
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  • Вован
  • Ирон
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 14:52
"Они заплатят ужасную цену", - заявил американский президент... Сколь они уже государств сгнобили, задушили, *переориентировали*? в итоге то что имеем + увеличение потока беженцев отовсюду, в котором виновата-? измышления их знаете.
 
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  • ЁмоЁ
  • Вован
  • Ирон
  • Empro
  • master_kz
 Ingul (Посетители) Сегодня, 14:39
Америкосы в своих стараниях развязать войну России и Украины уже превзошли самих себя.
Этот блеф нужен только для повода наложить санкции против России, чтобы ослабить ее, и угодить своим лоббистам увеличивать военные расходы.
Нет бы заставить Украину выполнять Минские соглашения.
 
 

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