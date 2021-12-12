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Правда ли, что поломки в самолете чинят скотчем

Просмотров:55 Опубликовано: Сегодня, 16:20
Правда ли, что поломки в самолете чинят скотчем
Иллюстративное фото
Пассажиры, сидящие у крыла самолета, иногда могут наблюдать из окна странную картику. Авиатехник заклеивает липкой лентой какое-то повреждение в самолете. В этот момент в голове проносится множество мыслей, а главная - как можно вот так взять и залатать повреждение в огромном воздушном судне с помощью обычного скотча? Разбираемся в материале "Рамблера".

Дело в том, что эта липка лента - не тот самый обычный скотч, который мы можем купить в магазинах строительных и канцтоваров. Это специальная лента, которая среди авиатехников называется speed tape ("speed" в переводе с английского - "быстрый", Прим. ред.).

Это не обычная клейкая лента и, в отличие от скотча, к которому мы все так привыкли, этот инструмент так просто в магазинах не купить. А одна штучка обойдется от 700 до 1000 долларов.

Она надежна, прекрасно справляется со своей задачей. Кстати, speed tape способна выдерживать перепады температур от +50 до -65 градусов по Цельсию.

Авиатехники с помощью нее чинят незначительные повреждения в корпусе или на крыле самолета и видеть, как кто-то из работников заклеивает такой лентой что-то снаружи самолета, вполне нормально.

Также необходимо понимать, что значительные повреждения, которые влияют непосредственно на работу самолета, так чинить не будут. Speed tape - это лишь один из множества инструментов починки. Например, такой лентой могут зафиксировать и без того устойчиво держащиеся заклепки, просто на всякий случай.

Поэтому если вы заприметили, как авиатехники фиксируют что-то на поверхности самолета с помощью speed tape, не паникуйте. Это не значит, что авиакомпания экономит на ремонте. Это значит, что техники следят за состоянием самолета и делают так, чтобы полет прошел без сюрпризов, а участок, требующий использования speed tape в данный момент, не может повлиять на качество полета.


Источник: rambler.ru
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