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«Ударил несколько раз в спину» – поножовщиной закончился конфликт в магазине

Просмотров:298 Опубликовано: Сегодня, 11:54
«Ударил несколько раз в спину» – поножовщиной закончился конфликт в магазине
Фото из открытых источников
В Алматинской области конфликт покупателей в магазине закончился поножовщиной, передает Zakon.kz.

Как сообщается на информационном медиа-портале МВД РК, ночью 28 ноября в дежурную часть УП Карасайского района поступило сообщение, что в ЦРБ города Каскелена с диагнозом «проникающие колото-резаные раны грудной клетки сзади» доставлен 35-летний житель станции Шамалган.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 24, ч. 3, ст. 99, ч. 1 УК РК «Покушение на убийство». Проводится досудебное расследование.

Полицейские установили подозреваемого – 37-летнего жителя Илийского района, проживающего на дачах садоводческого общества «Кокжиек».

7 декабря стражи порядка задержали мужчину на рынке «Алтын Орда» и водворили в ИВС.

Как отмечается, задержанный признался в преступлении.

Он рассказал, что, выпив шесть бутылок пива, он пришел в магазин, где ему не понравилось поведение покупателя, пристававшего к продавщице. В ходе конфликта задержанный, взяв в подсобке нож, ударил им несколько раз потерпевшего в спину. После мужчина скрылся с места преступления и выбросил нож.


Источник: zakon.kz
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