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Скончался режиссер Сергей Соловьев

Просмотров:197 Опубликовано: Сегодня, 21:30
Скончался режиссер Сергей Соловьев
Фото из открытых источников
Скончался советский и российский кинорежиссер Сергей Соловьев, сообщает Zakon.kz.

Об этом передает телеканал РЕН ТВ.

Сергей Соловьев был лауреатом премии Ленинского комсомола (1975), Государственной премии СССР (1977) и народным артистом РФ (1993).

В январе 2020 года Соловьев перенес ишемический инсульт, тогда режиссера госпитализировали в тяжелом состоянии. СМИ писали, что его состояние осложнялось диабетом и слабым сердцем.

Сергей Соловьев родился в 1944 году в городе Кемь Карело-Финской ССР.

Окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская М. Ромма и А. Столпера).

В 1969 году начал работать на «Мосфильме», дебютировав как режиссер в том же году двумя новеллами по рассказам Чехова в киноальманахе «Семейное счастье».

В 1975-м снял фильм «Сто дней после детства», который был удостоен приза за лучшую режиссуру на Берлинском кинофестивале.

Среди других его заметных работ: «Спасатель» (1980), «Избранные» (1983), «Чужая белая и рябой» (1986), «Асса» (1987), «Нежный возраст» (2000).

В 2009 году выпустил дилогию «2-Асса-2» и экранизацию классики «Анна Каренина», последней его полнометражной лентой стала картина «Кеды» (2016).


Источник: zakon.kz
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