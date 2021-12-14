Как изменится порог достаточности пенсионных накоплений - 2021 и 2022

НУР-СУЛТАН, 14 дек — Sputnik. Cроки использования пенсионных накоплений из ЕНПФ сократились с 45 до 20 рабочих дней, об этом сообщается в Instagram Отбасы банка."После поступления средств ЕПВ на специальный счет у вас будет возможность использовать их по назначению в течении 20 рабочих дней. Отсчет 20-ти рабочих дней начинается не с момента отправки заявки, а с момента поступления средств ЕПВ на ваш специальный счет", - говорится в сообщении.Как отмечается, для открытия специального счета вам не нужно приходить в банк, можно воспользоваться мобильным приложением или открыть счет через видеозвонок на сайте www.otbasybank.kz.Также проверить статус единовременные пенсионные выплат можно через чат-бот."Для того, чтобы проверить на какой стадии находятся ваша заявка, отправленная на платформе досрочного использования пенсионных накоплений enf-obasybank.kz, нужно написать на номер +7 705 925 13 01 в Whatsapp или Telegram (Quanysh_bot)", - пояснили в Отбасы банке.Отметим, Отбасы банк (ранее "Жилстройсбербанк Казахстана") - единственный банк в стране, реализующий систему жилищных строительных сбережений.Ранее стало известно, казахстанцы смогут перечислить пенсионные накопления на депозиты в "Отбасы банк" уже с 16 декабря, об этом заявила председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова.По словам Ибрагимовой, принято решение об ускорении процесса принятия изменений в правила по использованию единовременных пенсионных выплат.О том, что казахстанцы смогут использовать пенсионные накопления выше порога достаточности на счет "Отбасы банка", говорил в сентябре в своем послании президент страны. По словам Токаева, эта мера позволит стимулировать привычку накапливать средства и грамотно ими распоряжаться.Глава государства Касым-Жомарт Токаев прислушался к обращениям казахстанцев относительно решения об увеличении пороговых значений пенсионных накоплений. Об этом сообщил 9 декабря пресс-секретарь президента Берик Уали.Значения будут увеличены в результате повышения с 2022 года минимальной заработной платы. Как известно, основная задача пенсионной системы – обеспечить необходимый достаточный доход гражданам после выхода на пенсию. В этой связи решение об увеличении порога пенсионных накоплений – шаг в правильном направлении, написал Берик Уали на своей странице в социальных сетях."Для поддержки граждан, которые не успели использовать свои сверхнормативные накопления, президент поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года", - сообщил пресс-секретарь президента.Напомним, 3 декабря 2021 года стало известно, что в Казахстане в 2022 году резко увеличатся показатели порога достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений.