Кабмин Казахстана утвердил повышение зарплат бюджетникам с 1 января 2022 года

Астана. 15 декабря. КазТАГ - Кабинет министров Казахстана утвердил повышение зарплат бюджетникам с 1 января 2022 года, сообщает корреспондент агентства.



«Постановление правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2021 года № 864. О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий», - говорится в постановлении правительства Казахстана.



Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:



1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» следующее изменение:



подпункт 2) пункта 3 изложить в следующей редакции:



«2) ДО (тарифные ставки) работников организаций определяются путем умножения соответствующих коэффициентов, утвержденных для исчисления их ДО (тарифной ставки) в зависимости от отнесения занимаемых должностей к функциональным блокам и стажа работы по специальности, присвоенных квалификационных разрядов (для рабочих), на размер БДО, установленного подпунктом 1) части первой пункта 1 настоящего постановления.



ДО (тарифные ставки) для отдельных категорий педагогов определяются исходя из установленной учебной нагрузки в неделю.



ДО (тарифные ставки) специалистов и служащих государственных высших учебных заведений, которым согласно законодательству предоставлен особый статус, определяются с применением повышающего коэффициента к установленным размерам ДО.



ДО (тарифные ставки) педагогов организаций образования, за исключением организаций высшего и (или) послевузовского образования, определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам ДО:



с 1 января 2020 года в размере 1,25;



с 1 января 2021 года в размере 1,5;



с 1 января 2022 года в размере 1,75;



с 1 января 2023 года в размере 2,0;



ДО (тарифные ставки) работников управленческого, основного персоналов государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости, за исключением медицинских и фармацевтических работников, определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам ДО:



с 1 января 2021 года в размере 1,5;



с 1 января 2022 года в размере 1,75;



с 1 января 2023 года в размере 2,0.



ДО (тарифные ставки) медицинских и фармацевтических работников определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам ДО:



специалисты высшего уровня квалификации (управленческий персонал блока А, основной персонал блока В1, В2):



с 1 января 2021 года в размере 2,02;



с 1 января 2022 года в размере 2,63;



с 1 января 2023 года в размере 2,73;



специалисты высшего и среднего уровня квалификации (основной персонал блока В3, В4):



с 1 января 2021 года в размере 1,63;



с 1 января 2022 года в размере 1,95;



с 1 января 2023 года в размере 2,05.



ДО (тарифные ставки) гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, за исключением:



педагогов организаций образования, кроме организаций высшего и (или) послевузовского образования;



работников управленческого, основного персоналов государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости;



медицинских и фармацевтических работников, определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам ДО:



с 1 января 2022 года в размере 1,23;



с 1 января 2023 года в размере 1,45;



с 1 января 2024 года в размере 1,71;



с 1 января 2025 года в размере 2,0.».



2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию.