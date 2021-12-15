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Кабмин Казахстана утвердил повышение зарплат бюджетникам с 1 января 2022 года

Просмотров:1062 Опубликовано: Сегодня, 12:29
Кабмин Казахстана утвердил повышение зарплат бюджетникам с 1 января 2022 года
Фото КазТАГ
Астана. 15 декабря. КазТАГ - Кабинет министров Казахстана утвердил повышение зарплат бюджетникам с 1 января 2022 года, сообщает корреспондент агентства.

«Постановление правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2021 года № 864. О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий», - говорится в постановлении правительства Казахстана.

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» следующее изменение:

подпункт 2) пункта 3 изложить в следующей редакции:

«2) ДО (тарифные ставки) работников организаций определяются путем умножения соответствующих коэффициентов, утвержденных для исчисления их ДО (тарифной ставки) в зависимости от отнесения занимаемых должностей к функциональным блокам и стажа работы по специальности, присвоенных квалификационных разрядов (для рабочих), на размер БДО, установленного подпунктом 1) части первой пункта 1 настоящего постановления.

ДО (тарифные ставки) для отдельных категорий педагогов определяются исходя из установленной учебной нагрузки в неделю.

ДО (тарифные ставки) специалистов и служащих государственных высших учебных заведений, которым согласно законодательству предоставлен особый статус, определяются с применением повышающего коэффициента к установленным размерам ДО.

ДО (тарифные ставки) педагогов организаций образования, за исключением организаций высшего и (или) послевузовского образования, определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам ДО:

с 1 января 2020 года в размере 1,25;

с 1 января 2021 года в размере 1,5;

с 1 января 2022 года в размере 1,75;

с 1 января 2023 года в размере 2,0;

ДО (тарифные ставки) работников управленческого, основного персоналов государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости, за исключением медицинских и фармацевтических работников, определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам ДО:

с 1 января 2021 года в размере 1,5;

с 1 января 2022 года в размере 1,75;

с 1 января 2023 года в размере 2,0.

ДО (тарифные ставки) медицинских и фармацевтических работников определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам ДО:

специалисты высшего уровня квалификации (управленческий персонал блока А, основной персонал блока В1, В2):

с 1 января 2021 года в размере 2,02;

с 1 января 2022 года в размере 2,63;

с 1 января 2023 года в размере 2,73;

специалисты высшего и среднего уровня квалификации (основной персонал блока В3, В4):

с 1 января 2021 года в размере 1,63;

с 1 января 2022 года в размере 1,95;

с 1 января 2023 года в размере 2,05.

ДО (тарифные ставки) гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, за исключением:

педагогов организаций образования, кроме организаций высшего и (или) послевузовского образования;

работников управленческого, основного персоналов государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости;

медицинских и фармацевтических работников, определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам ДО:

с 1 января 2022 года в размере 1,23;

с 1 января 2023 года в размере 1,45;

с 1 января 2024 года в размере 1,71;

с 1 января 2025 года в размере 2,0.».

2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию.


Источник: КазТАГ
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Комментарии ( 1 )

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 Aлишeр (Посетители) Сегодня, 12:46
Ждём подорожание всего уже с первого января!
 
 

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