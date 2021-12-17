Государство слышит, но не понимает: политологи о Казахстане за 30 лет независимости

НУР-СУЛТАН, 17 дек – Sputnik. Известные казахстанские политологи высказались о государстве, которое удалось выстроить казахстанцам за 30 лет независимости. Эксперты высказали единогласное мнение, что главным достижением за эти годы стало достижение мира и согласия как внутри республики, так и за ее пределами. При этом в части развития экономики, социального аспекта и образования Казахстану еще предстоит проделать много работы.



Очертили свои границы с соседями



Политолог Андрей Чеботарев выразил мнение, что мирное решение вопроса с государственной границей с соседями – важная составляющая суверенного государства.



"Этот процесс был неоднозначным, были взаимоуступки с соседями, но по факту Казахстан один из первых решил вопрос государственной границы", - рассказал эксперт в беседе с корреспондентом Sputnik Казахстан.



Политический обозреватель Газиз Абишев также отнес к главным достижениям страны то, что республика сумела четко очертить себя как субъекта международного права.



"Первые годы независимости были сложными, но мы сумели создать тот сценарий и пройти целыми по "минному полю" и не повторить опыт соседних стран. Избежали межэтнического риска и гражданского противостояния. Сейчас этот риск значительно спал по сравнению с серединой 90-ых", - высказался Абишев.



Международный авторитет



Помимо того, что Казахстан стал суверенным государством, республика за 30 лет активно включилась в международную политику и участвует в ряде международных организации глобального, регионального уровня.



Андрей Чеботарев напомнил, что страна одной из первых - в 2010 году - возглавила ОБСЕ, в 2011 году - Организацию Исламского сотрудничества.



"Если даже сравнить с рядом стран третьего мира, получивших суверенитет в разное время в Азии, Африке, Латинской Америке, Казахстан за свои 30 лет в сфере внешней политики добился очень многого", - отметил политолог.



Экс-советник первого президента Казахстана, доктор политических наук Ермухамет Ертысбаев выразил мнение, что Казахстан за 30 лет своей независимости преодолел такой путь, который очень многие государства проходят столетиями.



"Мы за 30 лет стали не просто сильным государством, а очень авторитетным в мировом сообществе, активным членом Организации Объединенных Наций, инициатором очень многих международных стратегических направлений. Я имею в виду не только проведение форумов мировых, но и укрепление двухсторонних и других отношений", - поделился он.



Мир и согласие внутри страны



Политолог Данияр Ашимбаев высказал мнение, что одним из главных достижений страны за 30 лет является гражданский мир и межнациональное согласие, которые удалось выстроить в Казахстане, несмотря на многонациональность населения.



"За 30 лет у нас не было политических, межконфессиональных катаклизмов. Межнациональные конфликты были достаточно локальные, теракты были малочисленные. Конфликтов с соседями также не было, и учитывая ситуацию вокруг – это неплохое достижение", - рассказал он.



Андрей Чеботарев также добавил, что увеличение количества представителей титульной нации Казахстана по сравнению с 90-ми позволил положительно повлиять на фактор продвижения государственного языка и культуры казахского этноса. Что в свою очередь, положительно влияет на государствообразующий фактор страны.



Почему экономика отстает от политики



Размышляя о том, что Казахстану не удалось выстроить за 30 лет, эксперты назвали экономические вопросы. Они указали на то, что в республике выстроены все необходимые для государства институты власти, но работают они некачественно.



"Каких-то экономических побед у нас нет. В первые годы с приходом больших денег за счет нефти мы начали "отпаивать" людей после затяжного голода. Но это продлилось лишь несколько лет. Мы не сумели углубить нашу экономику, не увеличили воспроизводство нашей экономики. В плане социального развития показатель количества суицидов и семейно-бытового насилия показывает, что мы как общество где-то не дорабатываем", - указал на то, что пока получилось у Казахстана Газиз Абишев.



О "сырьевом проклятье" Казахстана высказался и Андрей Чеботарев. Он отметил, что стране следует работать над достижением баланса между добывающими и обрабатывающими отраслями экономики.



Коррупция - главный враг Казахстана?



Также Андрей Чеботарев заявил, что при централизации власти еще при первом президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве в Казахстане сложился низкий уровень исполнительной власти и высокая коррупция.



Кроме этого, по словам политолога, мы потеряли многопартийную конкурентную политическую систему, что значительно понизило уровень демократии в стране.



"В 2002 году до принятия действующего закона о политических партиях у нас действовало 19 партий. После этого принимались другие документы, но по факту сейчас только 6 политических партий. В период 90-х все было гораздо демократичней, позже пошел сильный откат", - поделился Чеботарев.



Данияр Ашимбаев также подметил, что за годы независимости Казахстану не удалось выстроить борьбу с коррупцией.



"Несмотря на цифровизацию, мы видим, что коррупция – ключевая проблема. Неэффективная государственная система, которая не может качественно обеспечить собственные программы. Мы работаем на количество, а качества достичь пока не удается", - сказал политолог.



Ашимбаев также указал на то, что сейчас на фоне девальвации национальной валюты, инфляции и карантинных ограничений достижения "сытых" нулевых кажутся далекими и пропагандистскими. При этом сейчас, по словам эксперта, пришло время работать на качество на всех уровнях власти.



Рост образовательного разрыва и угрозы Казахстану



Политический обозреватель Газиз Абишев высказал мнение, что ключевой проблемой страны сейчас является разрыв между уровнем образования среди граждан. Он отметил, что сейчас в стране растут тысячи высокообразованных на мировом уровне интеллектуалов и миллионы деградирующего большинства. Это, по его словам, может стать серьезной проблемой республики в скором будущем. Также в качестве чувствительных точек Абишев назвал национально-языковой вопрос.



"У нас наблюдается волна пассионарного национализма, очень важно, чтобы она удержалась на золотой середине. Так как бездуховное общество без идеологии патриотизма не способно построить успешный национальный проект, поэтому патриотическая страсть нужна, но, когда она убегает дальше, она может трансформироваться в шапкозакидательство, и переоценив свои возможности, мы можем поставить под угрозу национальные интересы со стороны внешних игроков", - предостерег Абишев.



Андрей Чеботарев выразил мнение, что явных факторов угрозы политической независимости в Казахстане нет, но есть факторы экономической независимости, которые могут поставить страну в не самое выгодное положение на фоне партнеров и конкурентов.



Данияр Ашимбаев подчеркнул, что Казахстану крайне важно наращивать диверсификацию экономики, так как уже остро стоит вопрос износа энергетического комплекса страны.



Также он заявил о необходимости трансформации политической системы власти. Выстроенную сейчас модель Ашимбаев сформулировал так: "государство у нас вроде слышащее, но ничего непонимающее, и в ответ дельного пока сказать людям ничего не может".