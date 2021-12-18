Коронавирусом заразился уже каждый 30-й житель Земли, сообщает Zakon.kz.



В общей сложности с начала пандемии COVID-19 были инфицированы более 270 млн человек, приводит статистику ТАСС.



Это значит, что коронавирусом заразился каждый 30-й житель Земли, но в расчетах возможны небольшие погрешности из-за повторных заражений, статистику по которым страны мира не публикуют.



При этом смертность из-за инфекции в мире снижается – за последние семь дней умерли 50,1 тыс. заболевших, что на 2,2 тыс. меньше показателя прошлой недели. Общее число жертв пандемии превысило 5,3 млн, то есть из-за коронавируса умер примерно каждый 50-й заразившийся.