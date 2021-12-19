Обновлены данные о заражаемости коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки (18 декабря) в Казахстане зарегистрировано 440 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Днем ранее показатель составил 494 случая, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.



Всего в стране подтверждено 982 915 случаев, из них за сутки:



в Нур-Султане - 72,

в Алматы - 27,

в Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 48,

в Актюбинской области - 1,

в Алматинской области - 3,

в Атырауской области - 4,

в ВКО - 13,

в Жамбылской области - 5,

в ЗКО - 7,

в Карагандинской области - 87,

в Костанайской области - 44,

в Кызылординской области - 2,

в Мангистауской области - 1,

в Павлодарской области - 56,

в СКО - 70,

в Туркестанской области - 0.