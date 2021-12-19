Обновлены данные о заражаемости коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки (18 декабря) в Казахстане зарегистрировано 440 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Днем ранее показатель составил 494 случая, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.
Всего в стране подтверждено 982 915 случаев, из них за сутки:
в Нур-Султане - 72, в Алматы - 27, в Шымкенте - 0, в Акмолинской области - 48, в Актюбинской области - 1, в Алматинской области - 3, в Атырауской области - 4, в ВКО - 13, в Жамбылской области - 5, в ЗКО - 7, в Карагандинской области - 87, в Костанайской области - 44, в Кызылординской области - 2, в Мангистауской области - 1, в Павлодарской области - 56, в СКО - 70, в Туркестанской области - 0.
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