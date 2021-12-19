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Минобороны устроило дуэль для русского дрона. "Bayraktar фсьо"

Просмотров:25 Опубликовано: Сегодня, 09:09
Минобороны устроило дуэль для русского дрона. "Bayraktar фсьо"
Bayraktar
Русский беспилотник "Орион" сбил управляемой ракетой цель вертолётного типа во время дуэли дронов в Крыму. "Это очень гуманно своевременно сообщить украинским ура-патриотам, что их "оружие победы" турецкого производства (Bayraktar) - фсьо!" - прокомментировали в ЛНР.

Министерство обороны России устроило дуэль дронов на авиационном полигоне в Крыму, в которой принял участие русский беспилотник "Орион". В Сети опубликовали видео уничтожения вражеского беспилотника вертолётного типа.

На обнародованных кадрах видно, как "Орион" поднимается в небо, находит цель и точным попаданием ракеты уничтожает её. От вражеского беспилотника остаётся лишь кучка обломков.

В общем, к встрече с "Байрактарами" в небе "Орионы" готовы. Мощи святого "Байрактара". Адептам секты свидетелей второго сошествия с небес турецкой балалайки отпускаются на развес с 5% скидкой,

- прокомментировал тележурналист Александр Рогаткин, выложив фото уничтоженного дрона.


На каждый Bayraktar найдётся свой Орион! Это очень гуманно своевременно сообщить украинским ура-патриотам, что их "оружие победы" турецкого производства - фсьо!

- добавил официальный представитель Луганской Народной Республики на Минских переговорах Родион Мирошник.



Напомним, что Украина закупила у Турции партию боевых ударных беспилотников Bayraktar. После этого Киев стал их раскручивать как новое оружие против России и ополченцев Донбасса.


Источник: politcentr.ru
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Комментарии ( 1 )

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Beluy (Посетители) Сегодня, 09:13
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