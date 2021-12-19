Минобороны устроило дуэль для русского дрона. "Bayraktar фсьо"





Русский беспилотник "Орион" сбил управляемой ракетой цель вертолётного типа во время дуэли дронов в Крыму. "Это очень гуманно своевременно сообщить украинским ура-патриотам, что их "оружие победы" турецкого производства (Bayraktar) - фсьо!" - прокомментировали в ЛНР.Министерство обороны России устроило дуэль дронов на авиационном полигоне в Крыму, в которой принял участие русский беспилотник "Орион". В Сети опубликовали видео уничтожения вражеского беспилотника вертолётного типа.На обнародованных кадрах видно, как "Орион" поднимается в небо, находит цель и точным попаданием ракеты уничтожает её. От вражеского беспилотника остаётся лишь кучка обломков.В общем, к встрече с "Байрактарами" в небе "Орионы" готовы. Мощи святого "Байрактара". Адептам секты свидетелей второго сошествия с небес турецкой балалайки отпускаются на развес с 5% скидкой,- прокомментировал тележурналист Александр Рогаткин, выложив фото уничтоженного дрона.На каждый Bayraktar найдётся свой Орион! Это очень гуманно своевременно сообщить украинским ура-патриотам, что их "оружие победы" турецкого производства - фсьо!- добавил официальный представитель Луганской Народной Республики на Минских переговорах Родион Мирошник.Напомним, что Украина закупила у Турции партию боевых ударных беспилотников Bayraktar. После этого Киев стал их раскручивать как новое оружие против России и ополченцев Донбасса.