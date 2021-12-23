Ошибка в фамилии не помешала отыскать родных погибшего в России бойца-казахстанца

Родные казахстанца, погибшего в годы Великой Отечественной войны при обороне Ленинграда, нашлись менее чем за сутки. Об этом сообщил командир Павлодарского поискового отряда "Майдан жолы" Александр Шитов, передает корреспондент Tengrinews.kz.На публикацию о поиске семьи погибшего кызылординца, найденного российскими поисковиками в санитарном захоронении в Ленинградской области, откликнулся родственник погибшего Байболат Алдамбергенов.Мужчина сообщил, что живет с семьей в Байконуре и приходится бойцу племянником."В объявлении фамилия была написана Масхатов, а он Максатов. Несмотря на эту ошибку, мы поняли, что речь идет о двоюродном брате моего отца - Кариме. Конечно, все родственники обрадовались, с начала войны о нем не было никаких известий", - говорит Алдамбергенов.Мужчина добавил, что все его родственники живут в Кызылординской области."Хотим поехать на перезахоронение. Раз нельзя забрать останки дяди Карима, то возьмем землю с захоронения, чтобы положить ее рядом с могилами наших отцов, дедов", - сказал Алдамбергенов.По данным поисковиков, фамилия Карима Максатова была искажена в архивных документах."К сожалению, подобные неточности сплошь и рядом. Фамилии погибших бывают исковерканы. И родственники сомневаются в результатах поиска. Но здесь ошибка не помешала отыскать родных солдата. Не прошло и суток, как они связались с нами", - отметил Шитов.Напомним, санитарное захоронение с останками 41 воина, среди которых оказался Карим Максатов, нашли российские поисковики отряда "Щит". Личность погибшего удалось установить по сохранившемуся смертному медальону и архивным документам.