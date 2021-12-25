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Названы четыре страны, которым удалось избежать коронавируса

Просмотров:196 Опубликовано: Сегодня, 20:17
Названы четыре страны, которым удалось избежать коронавируса
Фото из открытых источников
Согласно официальным данным, в мире осталось четыре страны, не затронутые коронавирусом, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на "Российскую газету".

Первые два государства, власти которых не подтвердили ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией, это Туркменистан и Северная Корея.

В Туркменистане с самого начала пандемии ввели жесткие ограничения на въезд в страну и грузовые перевозки. В начале июля была запущена кампания по обязательной вакцинации всех жителей в возрасте от 18 лет. На данный момент, в республике вакцинацию прошли уже 80 процентов населения.

В КНДР для противостояния пандемии ввели жесточайший карантин. Эта страна одной из первых начала вводить ограничения против COVID-19 - было прекращено пассажирское сообщение, начата массовая дезинфекция товаров из-за рубежа. В предприятиях общепита запретили собираться компанией более пяти человек, уходить следует до 21:00, также необходимо постоянное ношение маски, дезинфекция рук, термометрия у каждого входа.

География пандемии продолжает расширяться - на сегодняшний день в мире подтверждено более 278 миллионов случаев COVID-19. Вирус мутирует и, согласно данным ВОЗ, выявленный в начале ноября штамм коронавируса "омикрон" зафиксировали уже в 110 странах мира. Однако остались на карте мира места, не затронутые коронавирусом. По официальным данным, их лишь четыре.

Свободными от коронавируса в силу своей изолированности остались и два островных государства Океании. По данным ВОЗ, это крошечное государство Науру с численностью населения всего 10 930 человек и тихоокеанское государство в Полинезии Тувалу.

В Науру есть две общенациональные больницы, обслуживаемые всего 14 квалифицированными врачами общей практики, поэтому проникновение коронавирусной инфекции стало бы разрушительным, как признался лидер страны Лайонел Энгимея.

С начала пандемии в стране было введено чрезвычайное положение - приезжающие иностранцы обязаны были соблюдать двухнедельный карантин, сокращено авиасообщение с другими государствами. Активно шла и кампания по иммунизации населения. В в мае этого года власти Науру заявили, что побили мировой рекорд, вакцинировав 108 процентов населения. И это не опечатка - дело в том, что в стране было достаточно вакцин, чтобы сделать прививку как всему взрослому населению страны, так и туристам, посещавшим ее.

Тувалу в год посещают не более 200 туристов, и тем не менее уже в марте прошлого года государство встало на путь борьбы с распространением пандемии. Правительство объявило о введении чрезвычайного положения: введены ограничения на въезд в страну и карантин. Границы остались открытыми лишь для судов и самолетов, доставляющих жизненно необходимые товары. Сейчас в Тувалу вакцинировано почти 50 процентов населения. Для въезда в страну нужно предоставить сертификат о полной вакцинации, отрицательный ПЦР-тест, данные о маршруте перелета и посещенных за последние полгода странах, а также соблюдать 14-дневный карантин.


Источник: Tengrinews.kz
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