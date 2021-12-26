Известный шеф-повар назвал первый признак плохого ресторана

Россиский шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев рассказал Газете.Ru, что определить плохой ресторан можно уже при входе по запаху, сообщает Tengrinews.kz.



"Если вы заходите в ресторан и чувствуете, что в зале пахнет кухней, можете даже не садиться, а сразу уходить. Это лишний раз говорит о том, что это не сломанная вытяжка, а люди сэкономили на вас, в первую очередь", - сказал шеф-повар.



Он объяснил, что если в ресторане что-либо сломано, он не должен принимать посетителей.



"А если они открылись, значит, им плевать на своих гостей и на то, что они все пропахнут едой. Это один из самых первых признаков плохого ресторана", - уточнил ведущий шоу "Адская кухня".



Ивлев добавил, что это работает и в отношении ресторанов с открытой кухней - там тоже должна быть хорошая вытяжка.



"Одно дело, если до вас иногда доносятся какие-то ароматы. А когда ты постоянно сидишь и пахнешь маслом, это непрофессионально и неуважительно к гостю. К большому сожалению, люди иногда этого не понимают", - заключил ресторатор.