Михаил Ломтадзе: "Мы очень гордимся тем, что Kaspi.kz создана в Казахстане"

Казахстан совершил стремительный скачок в цифровом развитии и стал одним из мировых лидеров по росту безналичных платежей. Эта тема стала центральной на многих деловых форумах и встречах с инвесторами в Казахстане в конце уходящего 2021 года.
На недавнем форуме G-Global в Нур-Султане собрались мировые политики, ведущие международные эксперты, руководители госорганов и крупнейших казахстанских компаний. Одной из тем форума вновь стал стремительное развитие инноваций в Казахстане.
"Наш следующий спикер очень хорошо подходит, чтобы рассказать о цифровых инновациях", - сказал ведущий форума, исполнительный директор обновленного Бреттон-Вудского комитета Марк Узан, предоставляя слово главе и сооснователю Kaspi.kz Михаилу Ломтадзе.
"В основе всего, что мы делаем, лежит стремление улучшать жизнь людей с помощью инноваций и технологий, и мы достигли в этом больших успехов, - отметил Михаил. - Kaspi.kz сегодня является одной из ведущих в мире финтех-компаний, примером для многих других компаний. Я хотел бы особенно подчеркнуть, что Kaspi.kz – это компания, которая создана в Казахстане, и все наши продукты и сервисы разработаны нашей командой в Казахстане".
В основе бизнес-модели Kaspi.kz находится суперприложение. "Сегодня все говорят о суперприложениях, но именно Kaspi запустил его в 2017 году. В мире тогда только начали появляться первые суперприложения", - напомнил глава Kaspi.kz.
Суперприложение – это мобильное приложение, через которое пользователи получают доступ к самым разнообразным сервисам.
Говоря об уникальной бизнес-модели Kaspi.kz, Михаил коротко рассказал о каждом сервисе. По его словам, первым онлайн-сервисом Kaspi.kz были платежи без комиссий. Сегодня в суперприложении можно оплатить более 5000 услуг – от коммуналки и мобильной связи до налогов и образования. "Мобильные платежи и переводы - прорывной продукт, который перевел экономику страны из наличной в безналичную", - подчеркнул Михаил.
Kaspi Gold стала самой популярной картой в Казахстане, ее используют более 9 миллионов человек. В прошлом году Kaspi.kz также запустил платежи с QR-кодом, и сейчас это наиболее распространенный метод оплаты в стране.
В Магазине на Kaspi.kz казахстанцам доступны около 1,5 миллиона товаров с бесплатной доставкой. Большинство партнеров, которые продают эти товары, – казахстанские компании, малые и средние предприятия, отечественные бренды. С помощью Kaspi.kz они развиваются, расширяют свой бизнес.
Управление личными финансами – это то, с чего когда-то начиналось развитие компании. Сегодня Kaspi.kz предоставляет полный спектр финансовых услуг, включая рассрочку, потребительское кредитование, депозиты.
Активно развивается новое тревел-направление – покупка ж/д и авиабилетов онлайн. "Мы постоянно внедряем инновации, создавая онлайн-сервисы вокруг ежедневных потребностей казахстанцев", - пояснил глава компании.
В прошлом году Kaspi.kz запустил сервис "Госуслуги". "Во время локдауна наша команда совместно с Национальным Банком и Министерством цифрового развития неустанно работала над внедрением сервиса открытия счетов для получения пособий онлайн. Мы работали по 25 часов в сутки, чтобы сделать этот сервис доступным для казахстанцев, - рассказал Михаил. - В результате такой невероятно тяжелой работы мы смогли помочь государству в распределении социальных выплат онлайн через наше суперприложение. Казахстанцы получили около 7 миллионов государственных пособий, примерно две трети из них - через Kaspi.kz".
Сегодня свыше 7 миллионов человек посещают раздел государственных услуг в суперприложении Kaspi.kz: проверяют свой COVID-статус, уплачивают налоги, открывают ИП, переоформляют автомобили, получают пенсии, пособия на новорожденных и многое другое. "Это просто фантастический пример того, как компания и государственные органы могут работать вместе, чтобы сделать госуслуги более доступными для граждан", - отметил Михаил Ломтадзе.
Суперприложением Kaspi.kz пользуются уже более 11 миллионов человек. Из них 6,5 миллиона заходят в приложение ежедневно. То есть из десяти человек шестеро используют мобильные сервисы Kaspi.kz ежедневно. Уровень вовлеченности составляет 60 процентов, и это один из самых высоких показателей в мире.
"В прошлом году мы начали работать с МСБ, - добавил Михаил. - Предпринимателям нужны сервисы для эффективного управления своим бизнесом. Поэтому мы разработали и запустили мобильное приложение Kaspi Pay, с помощью которого предприниматели могут принимать оплату через QR-код, мгновенно выставлять своим клиентам удаленные счета, а также получать финансирование для роста и развития бизнеса. Это очень важный и актуальный набор сервисов, в котором нуждается огромное количество компаний. К сожалению, многие традиционные игроки на этом рынке не предлагали высококачественные продукты для МСБ. Когда мы начали внедрять такие продукты, сразу увидели значительный рост".
Так, например, Kaspi разработал несколько устройств для приема оплаты и более 215 тысяч таких устройств раздал предпринимателям совершенно бесплатно. Всего за год число предприятий, использующих продукты и сервисы Kaspi, выросло более чем в 5 раз и продолжает расти. "Мы очень вдохновлены этим. Еще раз подчеркну, что, когда мы вошли на рынок, не было высококачественных продуктов для МСБ", - отметил Михаил.
Благодаря усилиям Kaspi.kz в Казахстане достигнуты впечатляющие успехи в цифровизации экономики. Если за весь 2016 год в стране были проведены безналичные операции всего на 1,3 триллиона тенге, то в 2021 году прогнозируется более чем на 70 триллионов. За две недели теперь обрабатывается больше безналичных транзакций, чем за весь 2016 год. "Такой невероятный прогресс занял всего 5 лет. Я убежден, что для любой экономики мира переход на безналичный расчет – одна из самых важных трансформаций. Мы это сделали за очень короткий срок", - отметил глава компании.
В 2016 году на безнал приходилось всего 13 процентов транзакций, сейчас - 78 процентов. "Это приносит огромную пользу для экономики, помогает росту ВВП, - убежден Михаил Ломтадзе, - безналичный расчет повышает прозрачность денежных потоков, позволяет снижать затраты по перемещению денег. И людям нравятся удобные и выгодные способы онлайн-оплаты. Казахстан в этом направлении добился очень мощных, кардинальных изменений!"
Завершая свое выступление на G-Global, Михаил Ломтадзе сказал: "Многие считали, что Казахстан - это государство с исключительно сырьевой экономикой. А сейчас все говорят о Казахстане как о родине таких компаний, как Kaspi.kz. Гарвардская школа бизнеса написала кейс о Kaspi.kz, по которому обучают студентов магистратуры второго курса. Мы очень гордимся тем, что Kaspi.kz – это компания, созданная в Казахстане, и все технологии разрабатываются нашей командой именно здесь. Это источник огромной гордости для всех нас!"
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