Михаил Ломтадзе: "Мы очень гордимся тем, что Kaspi.kz создана в Казахстане"

Казахстан совершил стремительный скачок в цифровом развитии и стал одним из мировых лидеров по росту безналичных платежей. Эта тема стала центральной на многих деловых форумах и встречах с инвесторами в Казахстане в конце уходящего 2021 года.На недавнем форуме G-Global в Нур-Султане собрались мировые политики, ведущие международные эксперты, руководители госорганов и крупнейших казахстанских компаний. Одной из тем форума вновь стал стремительное развитие инноваций в Казахстане."Наш следующий спикер очень хорошо подходит, чтобы рассказать о цифровых инновациях", - сказал ведущий форума, исполнительный директор обновленного Бреттон-Вудского комитета Марк Узан, предоставляя слово главе и сооснователю Kaspi.kz Михаилу Ломтадзе."В основе всего, что мы делаем, лежит стремление улучшать жизнь людей с помощью инноваций и технологий, и мы достигли в этом больших успехов, - отметил Михаил. - Kaspi.kz сегодня является одной из ведущих в мире финтех-компаний, примером для многих других компаний. Я хотел бы особенно подчеркнуть, что Kaspi.kz – это компания, которая создана в Казахстане, и все наши продукты и сервисы разработаны нашей командой в Казахстане".В основе бизнес-модели Kaspi.kz находится суперприложение. "Сегодня все говорят о суперприложениях, но именно Kaspi запустил его в 2017 году. В мире тогда только начали появляться первые суперприложения", - напомнил глава Kaspi.kz.Суперприложение – это мобильное приложение, через которое пользователи получают доступ к самым разнообразным сервисам.Говоря об уникальной бизнес-модели Kaspi.kz, Михаил коротко рассказал о каждом сервисе. По его словам, первым онлайн-сервисом Kaspi.kz были платежи без комиссий. Сегодня в суперприложении можно оплатить более 5000 услуг – от коммуналки и мобильной связи до налогов и образования. "Мобильные платежи и переводы - прорывной продукт, который перевел экономику страны из наличной в безналичную", - подчеркнул Михаил.Kaspi Gold стала самой популярной картой в Казахстане, ее используют более 9 миллионов человек. В прошлом году Kaspi.kz также запустил платежи с QR-кодом, и сейчас это наиболее распространенный метод оплаты в стране.В Магазине на Kaspi.kz казахстанцам доступны около 1,5 миллиона товаров с бесплатной доставкой. Большинство партнеров, которые продают эти товары, – казахстанские компании, малые и средние предприятия, отечественные бренды. С помощью Kaspi.kz они развиваются, расширяют свой бизнес.Управление личными финансами – это то, с чего когда-то начиналось развитие компании. Сегодня Kaspi.kz предоставляет полный спектр финансовых услуг, включая рассрочку, потребительское кредитование, депозиты.Активно развивается новое тревел-направление – покупка ж/д и авиабилетов онлайн. "Мы постоянно внедряем инновации, создавая онлайн-сервисы вокруг ежедневных потребностей казахстанцев", - пояснил глава компании.В прошлом году Kaspi.kz запустил сервис "Госуслуги". "Во время локдауна наша команда совместно с Национальным Банком и Министерством цифрового развития неустанно работала над внедрением сервиса открытия счетов для получения пособий онлайн. Мы работали по 25 часов в сутки, чтобы сделать этот сервис доступным для казахстанцев, - рассказал Михаил. - В результате такой невероятно тяжелой работы мы смогли помочь государству в распределении социальных выплат онлайн через наше суперприложение. Казахстанцы получили около 7 миллионов государственных пособий, примерно две трети из них - через Kaspi.kz".Сегодня свыше 7 миллионов человек посещают раздел государственных услуг в суперприложении Kaspi.kz: проверяют свой COVID-статус, уплачивают налоги, открывают ИП, переоформляют автомобили, получают пенсии, пособия на новорожденных и многое другое. "Это просто фантастический пример того, как компания и государственные органы могут работать вместе, чтобы сделать госуслуги более доступными для граждан", - отметил Михаил Ломтадзе.Суперприложением Kaspi.kz пользуются уже более 11 миллионов человек. Из них 6,5 миллиона заходят в приложение ежедневно. То есть из десяти человек шестеро используют мобильные сервисы Kaspi.kz ежедневно. Уровень вовлеченности составляет 60 процентов, и это один из самых высоких показателей в мире."В прошлом году мы начали работать с МСБ, - добавил Михаил. - Предпринимателям нужны сервисы для эффективного управления своим бизнесом. Поэтому мы разработали и запустили мобильное приложение Kaspi Pay, с помощью которого предприниматели могут принимать оплату через QR-код, мгновенно выставлять своим клиентам удаленные счета, а также получать финансирование для роста и развития бизнеса. Это очень важный и актуальный набор сервисов, в котором нуждается огромное количество компаний. К сожалению, многие традиционные игроки на этом рынке не предлагали высококачественные продукты для МСБ. Когда мы начали внедрять такие продукты, сразу увидели значительный рост".Так, например, Kaspi разработал несколько устройств для приема оплаты и более 215 тысяч таких устройств раздал предпринимателям совершенно бесплатно. Всего за год число предприятий, использующих продукты и сервисы Kaspi, выросло более чем в 5 раз и продолжает расти. "Мы очень вдохновлены этим. Еще раз подчеркну, что, когда мы вошли на рынок, не было высококачественных продуктов для МСБ", - отметил Михаил.Благодаря усилиям Kaspi.kz в Казахстане достигнуты впечатляющие успехи в цифровизации экономики. Если за весь 2016 год в стране были проведены безналичные операции всего на 1,3 триллиона тенге, то в 2021 году прогнозируется более чем на 70 триллионов. За две недели теперь обрабатывается больше безналичных транзакций, чем за весь 2016 год. "Такой невероятный прогресс занял всего 5 лет. Я убежден, что для любой экономики мира переход на безналичный расчет – одна из самых важных трансформаций. Мы это сделали за очень короткий срок", - отметил глава компании.В 2016 году на безнал приходилось всего 13 процентов транзакций, сейчас - 78 процентов. "Это приносит огромную пользу для экономики, помогает росту ВВП, - убежден Михаил Ломтадзе, - безналичный расчет повышает прозрачность денежных потоков, позволяет снижать затраты по перемещению денег. И людям нравятся удобные и выгодные способы онлайн-оплаты. Казахстан в этом направлении добился очень мощных, кардинальных изменений!"Завершая свое выступление на G-Global, Михаил Ломтадзе сказал: "Многие считали, что Казахстан - это государство с исключительно сырьевой экономикой. А сейчас все говорят о Казахстане как о родине таких компаний, как Kaspi.kz. Гарвардская школа бизнеса написала кейс о Kaspi.kz, по которому обучают студентов магистратуры второго курса. Мы очень гордимся тем, что Kaspi.kz – это компания, созданная в Казахстане, и все технологии разрабатываются нашей командой именно здесь. Это источник огромной гордости для всех нас!"