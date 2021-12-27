Казахстанским госслужащим разрешат таксовать

В Казахстане готовятся поправки в законы, в соответствии с которыми государственные служащие смогут подрабатывать в свободное от работы время. Об этом в ходе брифинга в СЦК журналистам сообщила глава Агентства по делам госслужбы Анар Жаилганова, передает Tengrinews.kz.



"На данный момент такой нормы в законодательстве нет, но в будущем мы ее предусматриваем. Разрабатываем поправки", - заявила глава агентства.



Анар Жаилганова уточнила, что речь не идет о предоставлении чиновникам возможности заниматься бизнесом.



"Не предпринимательством. Речь идет о подработке. Например, таксистом работать в свободное от работы время. Дополнительно чтобы могли заработать, если нужны дополнительные деньги на содержание семьи. Поправки сейчас готовим. Это еще не принятая норма. Предпринимательством заниматься будет запрещено", - подчеркнула она.