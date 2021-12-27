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Казахстанским госслужащим разрешат таксовать

Просмотров:325 Опубликовано: Сегодня, 16:47
Казахстанским госслужащим разрешат таксовать
Иллюстративное фото
В Казахстане готовятся поправки в законы, в соответствии с которыми государственные служащие смогут подрабатывать в свободное от работы время. Об этом в ходе брифинга в СЦК журналистам сообщила глава Агентства по делам госслужбы Анар Жаилганова, передает Tengrinews.kz.

"На данный момент такой нормы в законодательстве нет, но в будущем мы ее предусматриваем. Разрабатываем поправки", - заявила глава агентства.

Анар Жаилганова уточнила, что речь не идет о предоставлении чиновникам возможности заниматься бизнесом.

"Не предпринимательством. Речь идет о подработке. Например, таксистом работать в свободное от работы время. Дополнительно чтобы могли заработать, если нужны дополнительные деньги на содержание семьи. Поправки сейчас готовим. Это еще не принятая норма. Предпринимательством заниматься будет запрещено", - подчеркнула она.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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12-й регион (Посетители) Сегодня, 18:23
В Казахстане готовятся поправки в законы, в соответствии с которыми государственные служащие смогут подрабатывать в свободное от работы время.

Сами себе пишут законы, потом делают поправки себе в угоду. Всё для себя любимых! И теперь, мутят очередную лазейку для финансовых потоков в свой карман. Всё им мало!
 
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nazarbayevskii (Посетители) Сегодня, 17:33
Только не забудьте потом внести ясности в конфликт интересов. Подрабатывать можно и консультируя всякого рода олигархов и латифундистов, а они в свою очередь лоббизм устроят в законотворчестве
 
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Vohazab (Посетители) Сегодня, 17:26
Цитата: saktau
Теперь все поедут таксовать


Они то может и нет, а вот их водители на государственных автомобилях, возможно.
 
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saktau (Посетители) Сегодня, 17:01
Теперь все поедут таксовать rofl
 
 

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