Казахстанские депутаты против геев: как происходила борьба и к чему она привела

В сети недавно появилось заявление депутата мажилиса представителя фракции "Ак жол" Казыбека Исы. На днях он выступил с требованием закрыть алматинский гей-клуб «Марка», расположенный в здании Национальной Академии наук РК.



«Просим закрыть гей-клуб «Марка» и ночной клуб «Барвиха» в Институте языкознания», - говорится в запросе депутата Казыбека Исы на имя заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова.



Депутат мажилиса Казыбек Иса выражает свое возмущение: «Здание Академии наук – символ казахской науки и духовности, священное место. В этом здании подвал со стороны Института языкознания был переоборудован в гей-клуб «Марка» и ночной клуб «Барвиха», которые порочат честь нации, оскверняют имя учителя нации. Именно здесь был создан нашумевший билборд, на котором были изображены целующиеся Курмангазы и Пушкин».



Многие казахстанцы наверняка еще помнят тот громкий скандал 2014 года из-за билборда, изображавшего целующихся Курмангазы и Пушкина. В августе его вывесили неподалеку от Академии наук в Алматы, но затем, по решению суда, сняли. Билборд был заказан ЛГБТ-сообществом Казахстана с целью рекламы развлекательного заведения. Позже суд постановил оштрафовать изготовившую этот самый билборд компанию на 34 миллиона тенге.



Кстати, годом ранее, в 2013 году, экс депутат мажилиса парламента РК Алдан Смайыл заявил: «В Алматы уже 20 гей-клубов, в Астане 4 клуба! Это что за позор?! Будем ждать реакции правительства на предложение. Если ее не будет, то мы, депутаты, должны будем озвучить этот вопрос. Надо принять закон, который позволит считать их преступниками»



Экс депутат Алдан Смайыл каким-то образом узнал о том, что в стране 240 тысяч геев и лесбиянок по состоянию на 2013 год.



О том, как обстоят сейчас дела в казахстанском ЛГБТ-сообществе, высказался его активный член, который, по вполне понятным причинам, пожелал сохранить свое инкогнито.



- Сейчас в Алматы всего два гей-клуба, но раньше их было больше. Однако, из-за того, что общество негативно настроено против нашего ЛГБТ- сообщества, владельцы клубов не хотят открывать для нас свои двери. Поэтому мы вынуждены искать лазейки, так сказать, с черного хода. Некоторые владельцы, сочувствующие нам, по-человечески организуют для ЛГБТ специальные смены.



Хочу добавить еще, что когда в 2006 году сотрудники полиции в Алматы ворвались в один из наших клубов, то были очень удивлены. Так как увидели среди посетителей немало очень известных личностей. Та полицейская операция, насколько я помню, проходила под эгидой борьбы с распространением наркотиков в ночных клубах, - рассказал А.



- Причин закрывать развлекательные заведения, устраивать травлю в соцсетях из-за каких-то личных предрассудков и суждений, я считаю, нет. Мы такие же граждане, как и все остальные, только у нас своя жизнь и свои ценности. Они существовали, существуют и будут существовать, нравится это кому-либо или нет. Мы соблюдаем все законы нашей страны и не выступаем против кого-либо. Поэтому дайте нам жить спокойно, так, как мы того хотим. Мы не заслуживаем ненависти общества и осуждаем нетерпимость, - рассказал посетитель крубов.



Своим мнением с корреспондентом Caravan.kz поделилась Маргарита Ускембаева - президент Общественного Фонда "Институт равных прав и равных возможностей Казахстана"



- Что, по мнению депутата, стоило бы разместить в подвале Академии наук вместо гей-клуба? Думаю, у нас по-настоящему насущных проблем хватает. Взять хотя бы женщин, которых подвергают домашнему насилию, безнадзорных детей, нищенствующих стариков, бомжей, наконец! У нас сотни тысяч граждан не имеют жилья, но их будто у нас нет и не замечает никто. Разве все эти вопросы не важнее того, кто как самоопределяется, с кем и как проводит время?



Я выражаю категорическое несогласие с такого рода позицией. Вопрос местонахождения гей-клубов не так важен, как другие социальные вопросы. Да и Академия наук разве не вправе сдавать свои площади кому пожелает?, - возмутилась г-жа Ускембаева.