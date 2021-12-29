Отмечен рост числа заболевших коронавирусом за сутки в Казахстане

За сутки в стране зарегистрировано на 39 заболевших больше, чем днем ранее. Меньше всего новых случаев зафиксировали в Актюбинской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях, сообщает Zakon.kz.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 28 декабря 2021 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки зарегистрировано 393 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 68,
в Алматы – 52,
в Шымкенте – 14,
в Акмолинской области – 36,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 14,
в Атырауской области – 10,
в ВКО – 27,
в Жамбылской области – 4,
в ЗКО – 9,
в Карагандинской области – 56,
в Костанайской области – 26,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 5,
в Павлодарской области – 38,
в СКО – 31,
в Туркестанской области – 2.
Всего в стране подтверждено 986 946 случаев. 718 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 112,
в Алматы – 45,
в Шымкенте – 25,
в Акмолинской области – 58,
в Актюбинской области – 13,
в Алматинской области – 5,
в Атырауской области – 15,
в ВКО – 40,
в Жамбылской области – 19,
в ЗКО – 16,
в Карагандинской области – 109,
в Костанайской области – 58,
в Кызылординской области –1,
в Мангистауской области – 4,
в Павлодарской области – 99,
в СКО – 94,
в Туркестанской области – 5.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 958 995 человек.
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