Отмечен рост числа заболевших коронавирусом за сутки в Казахстане

За сутки в стране зарегистрировано на 39 заболевших больше, чем днем ранее. Меньше всего новых случаев зафиксировали в Актюбинской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях, сообщает Zakon.kz.



Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 28 декабря 2021 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.



За прошедшие сутки зарегистрировано 393 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:



в Нур-Султане – 68,



в Алматы – 52,



в Шымкенте – 14,



в Акмолинской области – 36,



в Актюбинской области – 0,



в Алматинской области – 14,



в Атырауской области – 10,



в ВКО – 27,



в Жамбылской области – 4,



в ЗКО – 9,



в Карагандинской области – 56,



в Костанайской области – 26,



в Кызылординской области – 1,



в Мангистауской области – 5,



в Павлодарской области – 38,



в СКО – 31,



в Туркестанской области – 2.



Всего в стране подтверждено 986 946 случаев.

718 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:



в Нур-Султане – 112,



в Алматы – 45,



в Шымкенте – 25,



в Акмолинской области – 58,



в Актюбинской области – 13,



в Алматинской области – 5,



в Атырауской области – 15,



в ВКО – 40,



в Жамбылской области – 19,



в ЗКО – 16,



в Карагандинской области – 109,



в Костанайской области – 58,



в Кызылординской области –1,



в Мангистауской области – 4,



в Павлодарской области – 99,



в СКО – 94,



в Туркестанской области – 5.



Всего в стране от COVID-19 выздоровели 958 995 человек.