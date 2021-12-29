Военнослужащие Казахстана смогут приватизировать служебное жилье

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании под председательством спикера Нурлана Нигматулина одобрили поправки в некоторые законодательные акты по вопросам воинской службы и жилищных отношений сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих, передает корреспондент Zakon.kz.
По словам заместителя министра обороны Дарына Туякова, поправки вносятся в три закона. В одном из них – «О жилищных отношениях» – предусматривается переход права приватизации служебных жилищ, получение денежной компенсации и использование права на обмен членам семьи умершего сотрудника специального органа и военнослужащего. Кроме того, можно будет приватизировать служебные жилища по остаточной стоимости или безвозмездно.
Также впервые для Вооруженных сил и других воинских формирований вводится понятие «модульный жилой дом». Это быстровозводимые, а в необходимых случаях переносные дома. Их закуп позволит в кратчайшие сроки обеспечить армию местами для проживания, а при изменении геополитической обстановки передислоцировать без затрат.
Следующие поправки вносят в закон «О воинской службе и статусе военнослужащих», которые расширят права и обязанности военнослужащих.
Законопроектом предлагается предоставить военнослужащему права и обязанности по аналогии с сотрудниками специальных госорганов. Также документом признается непрерывность воинской службы, если со дня увольнения военнослужащего со службы и до дня его повторного приема на службу прошло не более трех месяцев, а за это время не было трудовых отношений.Заместитель министра обороны Дарын Туяков
Кроме того, будет установлена материальная ответственность военнослужащих по контракту, военнообязанных при призыве в армию и на воинские сборы в случае причинения ущерба по неосторожности. При этом сохраняется полная материальная ответственность военнослужащих в случае причинения ущерба умышленно.
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