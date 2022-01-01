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Ученые назвали способ пить чай, повышающий риск рака пищевода на 90 процентов

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:40
Ученые назвали способ пить чай, повышающий риск рака пищевода на 90 процентов
Иллюстративное фото
Исследование, которое опирается на данные, собранные у более чем 500 тысяч человек, показало, что если пить чай, температура которого превышает 60 градусов Цельсия, это увеличивает риск рака пищевода. Об этом говорится в статье Daily Express, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на ИноСМИ.

"Многие любят пить чай, кофе или другие горячие напитки. Однако, по нашим данным, очень горячий чай может увеличить риск рака пищевода. Поэтому перед тем, как его пить, лучше подождать, пока он остынет", - заявил Фархад Ислами из Американского онкологического общества.

Во время первого этапа опросов участникам предлагали попробовать чай, температура которого составляла 75 градусов, и сказать, насколько его температура соответствует их предпочтениям.

Далее за участниками наблюдали в течение нескольких лет, чтобы отслеживать состояние их здоровья.

Согласно полученным данным, у тех, кто ежедневно пил не менее 700 миллилитров чая горячее 60 градусов, риск развития рака пищевода рос вдвое.

"По сравнению с теми, кто ежедневно пил менее 700 миллилитров чая холоднее 60 градусов, у тех, кто пил 700 или более миллилитров горячее 60 градусов, риск развития рака пищевода рос примерно на 90 процентов.

Полученные нами данные существенно подкрепляют существующую информацию о связи между горячими напитками и раком пищевода.

С точки зрения общественного здравоохранения, будет разумно экстраполировать эти результаты на все горячие напитки и посоветовать людям ждать, пока напитки остынут до температуры ниже 60 градусов, перед употреблением", - говорится в докладе, опубликованном в International Journal of Cancer.

Впрочем, следует отметить, что, хотя риск и растет на 90 процентов, этот показатель относится только к распространенности заболевания.

Так, если среди иранцев риск растет в два раза, этот показатель не обязательно справедлив для жителей Великобритании, предупреждает организация Cancer Research UK.

"В Иране, где проводилось исследование, высок риск распространения рака пищевода, так что фактор, увеличивающий эту вероятность хотя бы немного, будет иметь более масштабный эффект.

Однако здесь, в Великобритании, рак пищевода распространен меньше: на него приходится три из 100 новых случаев рака", - утверждают в организации.

Авторы исследования напоминают, что существуют более мощные факторы риска развития рака, чем чай: например, курение и чрезмерное потребление алкоголя.


Источник: tengrinews.kz
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