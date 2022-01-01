В Казахстане увеличился пенсионный возраст для женщин

В Казахстане ещё на полгода увеличился пенсионный возраст для женщин. Если в 2021 году он составлял 60 лет, то с 1 января, согласно Закону «О пенсионном обеспечении в РК», возраст выхода на заслуженный отдых для женщин увеличится ещё на полгода.
Поэтапное повышение пенсионного возраста для женщин в Казахстане началось в 2018 году с показателя 58,5 лет. Завершится процесс в 2027 году, когда женщины «догонят» мужчин и будут выходить на пенсию в 63 года.
Пенсионный возраст женщин в ближайшие годы составит:
с 1 января 2022 года – 60,5 лет; с 1 января 2023 года – 61 год; с 1 января 2024 года – 61,5 года; с 1 января 2025 года – 62 года; с 1 января 2026 года – 62,5 года; с 1 января 2027 года – 63 года.
Для некоторых категорий предусмотрен более ранний возраст выхода на заслуженный отдых:
- для граждан, проживавших с 29 августа 1949 года по 5 июля 1963 года (не менее пяти лет) в зонах чрезвычайного и максимального радиационного риска, пострадавших вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском ядерном полигоне: для мужчин – по достижении 50 лет, для женщин – по достижении 45 лет; - для женщин, родивших (усыновивших, удочеривших) пятерых и более детей и воспитавших их до восьмилетнего возраста: они имеют право на пенсионные выплаты по возрасту по достижении 53 лет
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