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Ставка отчислений на ОСМС выросла в Казахстане

Просмотров:325 Опубликовано: Сегодня, 16:26
Ставка отчислений на ОСМС выросла в Казахстане
Иллюстративное фото
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование будут увеличены с 2022 года согласно статье 27 Закона "Об обязательном социальном медицинском страховании", передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Учет.kz.

C 1 января 2022 года отчисления работодателей, подлежащие уплате в фонд, устанавливаются в размере - 3 процентов от объекта исчисления отчислений.

Работодатели платят за работника 3 процента от размера его ЗП, но не более 10 МЗП, или 18 тысяч тенге.

Работники, в том числе получающие доходы по договорам ГПХ, будут платить 2 процента от своего дохода, но не более 12 тысяч тенге.

Индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой - 5 процентов от 1,4-кратного МЗП, или 4 200 тенге.

При этом ставка ВОСМС в 2022 году остается на прежнем уровне - 2 процентов.

Также с 2022 года увеличатся взносы государства на ОСМС, подлежащие уплате в фонд, устанавливаются в размерах: с 1 января 2022 года - 1,7 процента от объекта исчисления взносов государства.


Источник: tengrinews.kz
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