Ставка отчислений на ОСМС выросла в Казахстане

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование будут увеличены с 2022 года согласно статье 27 Закона "Об обязательном социальном медицинском страховании", передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Учет.kz.
C 1 января 2022 года отчисления работодателей, подлежащие уплате в фонд, устанавливаются в размере - 3 процентов от объекта исчисления отчислений.
Работодатели платят за работника 3 процента от размера его ЗП, но не более 10 МЗП, или 18 тысяч тенге.
Работники, в том числе получающие доходы по договорам ГПХ, будут платить 2 процента от своего дохода, но не более 12 тысяч тенге.
Индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой - 5 процентов от 1,4-кратного МЗП, или 4 200 тенге.
При этом ставка ВОСМС в 2022 году остается на прежнем уровне - 2 процентов.
Также с 2022 года увеличатся взносы государства на ОСМС, подлежащие уплате в фонд, устанавливаются в размерах: с 1 января 2022 года - 1,7 процента от объекта исчисления взносов государства.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.