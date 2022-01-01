Ставка отчислений на ОСМС выросла в Казахстане

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование будут увеличены с 2022 года согласно статье 27 Закона "Об обязательном социальном медицинском страховании", передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Учет.kz.



C 1 января 2022 года отчисления работодателей, подлежащие уплате в фонд, устанавливаются в размере - 3 процентов от объекта исчисления отчислений.



Работодатели платят за работника 3 процента от размера его ЗП, но не более 10 МЗП, или 18 тысяч тенге.



Работники, в том числе получающие доходы по договорам ГПХ, будут платить 2 процента от своего дохода, но не более 12 тысяч тенге.



Индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой - 5 процентов от 1,4-кратного МЗП, или 4 200 тенге.



При этом ставка ВОСМС в 2022 году остается на прежнем уровне - 2 процентов.



Также с 2022 года увеличатся взносы государства на ОСМС, подлежащие уплате в фонд, устанавливаются в размерах: с 1 января 2022 года - 1,7 процента от объекта исчисления взносов государства.