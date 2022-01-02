Небольшое увеличение числа заболевших COVID-19 зафиксировали в Казахстане

За сутки в стране зарегистрировано на 10 заболевших больше, чем днем ранее. Меньше всего новых случаев зафиксировали в Кызылординской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях, сообщает Zakon.kz.



Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 1 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.



За прошедшие сутки зарегистрировано 457 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:



в Нур-Султан – 84,



в Алматы – 87,



в Шымкенте – 35,



в Акмолинской области –40,



в Актюбинской области – 5,



в Алматинской области – 19,



в Атырауской области – 10,



в ВКО – 14,



в Жамбылской области – 6,



в ЗКО – 3,



в Карагандинской области – 49,



в Костанайской области – 24,



в Кызылординской области – 3,



в Мангистауской области – 2,



в Павлодарской области – 31,



в СКО – 37,



в Туркестанской области – 8.



Всего в стране подтверждено 988 770 случаев.

440 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:



в Нур-Султане – 101,



в Алматы – 21,



в Шымкенте – 0,



в Акмолинской области – 44,



в Актюбинской области – 0,



в Алматинской области – 31,



в Атырауской области – 25,



в ВКО – 28,



в Жамбылской области – 7,



в ЗКО – 0,



в Карагандинской области – 97,



в Костанайской области – 0,



в Кызылординской области – 4,



в Мангистауской области – 2,



в Павлодарской области – 29,



в СКО – 48,



в Туркестанской области – 3.



Всего в стране от COVID-19 выздоровели 961 213 человек.