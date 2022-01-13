Бандиты хотели сжечь 210 военных. Как сельчане свой округ отстояли

Там, где побывали бандиты, остались разрушенные дома и магазины, покалеченные люди. Но сейчас мы хотим рассказать об одном месте в Алматинской области, где жители отстояли свои поселки и здесь все осталось нетронутым. Как удалось это сделать обычным мирным людям? Речь идет о Панфиловском сельском округе, где проживают около 45 тысяч человек. Своими решительными действиями панфиловцы подтвердили, что их округ не зря назвали в честь Героя Советского Союза Ивана Панфилова. В те дни, когда в поселках почти не было полиции, а преступники оказались совсем близко, панфиловцы сами встали на защиту своих матерей, жен и детей.



"За каждым поселком была закреплена мобильная группа"



О событиях последних дней мы поговорили с местным жителем, общественником, майором запаса Русланом Станбековым.



"Третьего января, когда только пошли волнения, у нас на базе акимата был создан оперативный штаб. Мы начали объезжать все населенные пункты, а у нас их семь, плюс есть еще новостройки и дачные массивы. Все объехали, нашли активных людей с гражданской позицией и объяснили им, что если полиции понадобится помощь, будьте наготове.



Уже четвертого января в Алматы начинаются беспорядки, но связь с внешним миром была прерывистая, и, если честно, информацию тогда мы больше получали через слухи или проезжающих таксистов. Затем появляется много машин без номеров, сомнительные личности ходят.



И тогда наши ребята начинают патрулировать поселки: они разбили населенные пункты по секторам и стали ходить по улицам. За каждым поселком была закреплена мобильная группа".



"В семьях более двухсот военных не прозвучал похоронный марш"



"И вот первый инцидент случился пятого января на трассе Алматы - Хоргос, в народе ее еще называют "бетонкой". Поступает информация, что наших военных не пропускают, там какая-то непонятная ситуация. Поехали на место разбираться. Приезжаем, а там огромная толпа, это сотни людей, все "разношерстные": это и деструктивные личности, и просто сочувствующие зеваки.



Они колонну остановили, разбираться не стали, побили окна, начали поливать бензином машины, чтобы сжечь. В шести машинах находились 210 бойцов со своим командиром. Они прибыли из Жаркентского гарнизона, это была десантно-штурмовая бригада, ехали вооруженные. Целью толпы был захват вооружения, боеприпасов, техники и максимальное уничтожение этих бойцов.



На место прибыл аким нашего округа Серик Шалов. Он полковник запаса, и у него хорошая подготовка по религиозной теме, он начал методом убеждения отговаривать ребят. Благо среди протестующих были люди из Райымбекского района, из наших сельских округов, которые его лично знают, которые его избирали. И они встали на его сторону. Получилось, что толпа раскололась на две части.



Чтобы избежать жертв и успокоить людей, аким посадил командира к себе в машину, взял его радиостанцию и сказал, что команды на открытие огня не будет. Ведь там действительно все дошло до того, что солдат хотели заживо сжечь.



В итоге через три часа переговоров колонну развернули и сопроводили до места назначения. Таким образом потерь среди военных удалось избежать. А это более двухсот семей, у которых не прозвучал похоронный марш".



Женская обувь с болота и телефоны с барахолки



"Была куча задержаний внутри поселков - брали людей с награбленными деньгами. В общей сложности - около 30 миллионов тенге. Мародеров мы передавали полицейским. Среди задержанных были и местные ребята, зеваки, и нечистые на руку люди, которые просто воспользовались ситуацией, попытались нагреть руки на чужом горе.



Например, в Кызылту был пойман житель Шелека, у него мы нашли женскую обувь брендовую. Как мне сказали, стоимость такой обуви - от 150 тысяч тенге. А у него была целая партия на сумму 750 тысяч тенге. То есть люди знали, что брать, они не брали что-то дешевое.



Он же пытался всех обмануть, говорил, что нашел обувь в заболоченной местности, хотя она даже не запачканная была и запах от заводской упаковки до сих пор чувствовался.



В другой машине мы обнаружили новые мобильные телефоны в заводской упаковке, 16 штук, оценочная стоимость которых - полтора миллиона тенге.



Владелец говорил, что якобы имеет возможность брать телефоны в одном из салонов на барахолке, но тут мы уже смеяться начали. Ведь тогда у нас же не то, что барахолки, уже булочные не работали. Понятно, что человек говорил первое, что пришло на ум.



И еще у этого парня был сверток с деньгами - от 20 до 25 миллионов тенге. Мы не могли пересчитать деньги в полном объеме, потому что вокруг стояли десятки людей, поэтому мы быстро передавали все полиции.



Сам задержанный был в невменяемом состоянии, может, под воздействием наркотиков, а может, у него проблемы с головой были. Когда его посадили в машину, он - газ в пол, потом пытался сбежать, но его скрутили и доставили в РОВД.



Я вам назвал всего пару эпизодов, а таких моментов было немало".



"Скорая приехала на вызов к бандитам"



"Еще наши ребята сообщили в полицию о местонахождении бандитов, которые находились в соседнем селе. Так получилось, что один из соседей работает водителем скорой помощи, к ним поступил вызов в поселок.



Медики приехали, оказали помощь, но обратили внимание, что парни какие-то подозрительные, замкнутые, со специфическими особенностями, речь у них непонятная, экипировка странная, характер ранений.



Информацию передали нам на пост, а наши ребята уже сообщили в полицию и выехали на место, чтобы, если что, заблокировать улицы. Преступники погрузили раненых сообщников и попытались скрыться на машине, но их тут же задержали.



Мы, сельские, в отличие от городских, хорошо знаем друг друга, знаем каждую машину в поселках: к кому она приезжает, как зовут хозяина. Наши парни отлично знают местность и поэтому они активно помогали полиции - догоняли преступников по полям и бездорожью".





"Мы уже не верили ни одному сотруднику полиции"



"Последние трое суток мы проверяли все кладбища, все более-менее свежевырытые могилы. Смотрели, чтобы не было двойного захоронения. Пока ничего такого не нашли, но этот момент не исключаем.



Перестрелки у нас были. До восьмого января сотрудников полиции было ничтожно мало - на двух-трех постах всего лишь были. А постов у нас тогда было свыше 15, сейчас уже свыше 20. Мы сами вставали на блокпосты, осматривали каждую незнакомую машину.



Первое время очень тяжело было, при досмотре проверяли даже тех, кто представлялся стражем порядка. Тогда были моменты: словесная перепалка, мол, я сотрудник, начинали корочками махать.



Мы говорили: нет, ребята, сейчас режим военного времени, поэтому, будьте добры, машину к осмотру. Дело дошло до того, что мы уже не верили ни одному сотруднику в форме, который прибывал извне. Поэтому и просили, чтобы нам оказали помощь".



"Мы все тут как братья"



"Благодаря жителям у нас никто не пострадал, ни один коммерческий объект не был разрушен. Если кто-то в регионах восстанавливает все от погромов, то здесь ни одного гвоздя, ни одного забора не покосилось. Если вы сейчас к нам заедете, то увидите, что все почти так, как было до беспорядков.



Панфиловский сельский округ одним из первых по стране провел самостоятельно мобилизацию, не дожидаясь указаний района. Аким подобрал команду из числа бывших военнослужащих, людей с опытом. Еще очень помогли наши ребята-коммерсанты: организовывали пункты обогрева, доставляли горячую пищу. Они выстроились в очередь и сказали: "Мы не можем остаться в стороне, как патриоты своей Родины хотим оказать посильную помощь". Также были открыты медпункты: как стационарные, так и передвижные, медпомощь оказывали сами жители.



Женщины отправляли своих детей, как на войну, они говорили, мы спим спокойно, потому что вы нас охраняете. Мои соседи говорили: ты присмотри за Русланом, а я говорил другому: а ты присмотри за Талгатом, а он третьему: а ты присмотри за Жаркыном. Матерям нужно в ноги поклониться за то, что воспитали таких детей.



У нас проживают свыше 28 национальностей: турки, курды, казахи, уйгуры, таджики, греки, армяне и другие, мы все тут как братья. Плюс был в том, что отсутствие интернета побудило людей на обычное общение, которое было упущено. Мы оторвались от гаджетов и начали общаться друг с другом. Сейчас многие семьями сдружились. Это чувство локтя очень хорошо чувствуется.



Список героев огромен, у нас каждый второй - герой, и сильных духом женщин там немало. Я очень горд нашими сельчанами и что проживаю здесь. Передайте слова поддержки всем казахстанцам от нас, мы вместе, и мы не хотим, чтобы это повторилось снова. А те семьи, которые потеряли близких, пусть мужаются".

