Данные по казахам-кандасам за 2021 год: откуда приехали, сколько их и где они осели

НУР-СУЛТАН, 14 янв - Sputnik. По итогам 2021 года на историческую родину вернулись и получили в Казахстане статус кандасов 17 540 этнических казахов. Всего со времени обретения независимости в республику вернулись 1 087 800 казахов.
Откуда переехали в Казахстан этнические казахи в 2021 году:
76,2% - из Узбекистана, 9,7% – из Китая, 6% – из Туркменистана, 2,6% – из Монголии, 5,7% – из других стран.
Где в 2021 году расселились прибывшие в Казахстан этнические казахи:
в Алматинской области - 28,5%, в Мангистауской области - 19%, в Туркестанской области - 13%, в Шымкенте - 10,5%, в Жамбылской области - 7,8%.
По состоянию на 1 января 2022 года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 55,2%, моложе трудоспособного - 28%, пенсионеры - 16,8%.
Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 11,1% имеют высшее образование, 40,1% - среднее специальное образование, 45,6% - общее среднее образование и 3,1% не имеют образования.
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