Данные по казахам-кандасам за 2021 год: откуда приехали, сколько их и где они осели

НУР-СУЛТАН, 14 янв - Sputnik. По итогам 2021 года на историческую родину вернулись и получили в Казахстане статус кандасов 17 540 этнических казахов. Всего со времени обретения независимости в республику вернулись 1 087 800 казахов.



Откуда переехали в Казахстан этнические казахи в 2021 году:



76,2% - из Узбекистана,

9,7% – из Китая,

6% – из Туркменистана,

2,6% – из Монголии,

5,7% – из других стран.



Где в 2021 году расселились прибывшие в Казахстан этнические казахи:



в Алматинской области - 28,5%,

в Мангистауской области - 19%,

в Туркестанской области - 13%,

в Шымкенте - 10,5%,

в Жамбылской области - 7,8%.



По состоянию на 1 января 2022 года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 55,2%, моложе трудоспособного - 28%, пенсионеры - 16,8%.



Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 11,1% имеют высшее образование, 40,1% - среднее специальное образование, 45,6% - общее среднее образование и 3,1% не имеют образования.