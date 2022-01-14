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Данные по казахам-кандасам за 2021 год: откуда приехали, сколько их и где они осели

Просмотров:800 Опубликовано: Сегодня, 12:09
Данные по казахам-кандасам за 2021 год: откуда приехали, сколько их и где они осели
© Sputnik
НУР-СУЛТАН, 14 янв - Sputnik. По итогам 2021 года на историческую родину вернулись и получили в Казахстане статус кандасов 17 540 этнических казахов. Всего со времени обретения независимости в республику вернулись 1 087 800 казахов.

Откуда переехали в Казахстан этнические казахи в 2021 году:

76,2% - из Узбекистана,
9,7% – из Китая,
6% – из Туркменистана,
2,6% – из Монголии,
5,7% – из других стран.

Где в 2021 году расселились прибывшие в Казахстан этнические казахи:

в Алматинской области - 28,5%,
в Мангистауской области - 19%,
в Туркестанской области - 13%,
в Шымкенте - 10,5%,
в Жамбылской области - 7,8%.

По состоянию на 1 января 2022 года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 55,2%, моложе трудоспособного - 28%, пенсионеры - 16,8%.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 11,1% имеют высшее образование, 40,1% - среднее специальное образование, 45,6% - общее среднее образование и 3,1% не имеют образования.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 1 )

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kz1990 (Посетители) Сегодня, 13:39
3,1% не имеют образования

Даже школьного образования не имеют?
 
 

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