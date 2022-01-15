С 15 января Узбекистан закрыл наземную границу с Казахстаном

С 15 января 2022 года временно приостанавливается пересечение государственной границы Республики Узбекистан с Республикой Казахстан гражданами двух стран, сообщает Zakon.kz.
Это связано с распространением «омикрон-штамма», передает пресс-служба МИД РУ.
Исключение сделано для граждан, прибывающих в страну посредством авиационного сообщения.
Также въезд разрешен:
- сотрудникам межправительственной фельдъегерской связи;
- водителям, осуществляющим международную перевозку грузов;
- лицам, следующим в составе официальных (правительственных) делегаций;
- сотрудникам дипломатических представительств, консульских учреждений и международных организаций, а также членов их семей;
- обслуживающему персоналу объектов Республики Узбекистан, расположенных на территории Республики Казахстан, а также объектов Республики Казахстан, расположенных на территории Республики Узбекистан;
- гражданам Узбекистана, а также Казахстана, осуществляющим свою деятельность в рамках инвестиционных проектов в данных государствах;
- гражданам Республики Казахстан, постоянно проживающим в Республике Узбекистан, а также гражданам Республики Узбекистан, постоянно проживающим в Республике Казахстан.
Полный список исключений доступен здесь
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