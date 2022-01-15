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С 15 января Узбекистан закрыл наземную границу с Казахстаном

Просмотров:63 Опубликовано: Сегодня, 18:39
С 15 января Узбекистан закрыл наземную границу с Казахстаном
Фото: Пограничная служба КНБ РК
С 15 января 2022 года временно приостанавливается пересечение государственной границы Республики Узбекистан с Республикой Казахстан гражданами двух стран, сообщает Zakon.kz.

Это связано с распространением «омикрон-штамма», передает пресс-служба МИД РУ.

Исключение сделано для граждан, прибывающих в страну посредством авиационного сообщения.

Также въезд разрешен:

- сотрудникам межправительственной фельдъегерской связи;

- водителям, осуществляющим международную перевозку грузов;

- лицам, следующим в составе официальных (правительственных) делегаций;

- сотрудникам дипломатических представительств, консульских учреждений и международных организаций, а также членов их семей;

- обслуживающему персоналу объектов Республики Узбекистан, расположенных на территории Республики Казахстан, а также объектов Республики Казахстан, расположенных на территории Республики Узбекистан;

- гражданам Узбекистана, а также Казахстана, осуществляющим свою деятельность в рамках инвестиционных проектов в данных государствах;

- гражданам Республики Казахстан, постоянно проживающим в Республике Узбекистан, а также гражданам Республики Узбекистан, постоянно проживающим в Республике Казахстан.

Полный список исключений доступен здесь.


Источник: zakon.kz
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