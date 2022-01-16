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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Кадры избиения полицейских показали в ДП Алматы

Просмотров:1619 Опубликовано: Сегодня, 12:14
Кадры избиения полицейских показали в ДП Алматы
Кадр видео
Подборка сделана из данных систем видеонаблюдения и материалов из социальных сетей, в период 4-5 января. Напомним, сотни агрессивных людей неоднократно нападали и избивали сотрудников полиции, военнослужащих при пресечении ими массовых беспорядков, ограблений, мародерств и других противоправных действий. Всего в результате пресечения террористических атак и отражения вооруженных нападений на административные здания госорганов и стратегические объекты погибли три сотрудника алматинской полиции, еще 185 стражей порядка получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Двое сотрудников полиции старший сержант полиции Ален Асылханов и старшина полиции Ринат Камбетов были смертельно ранены 5 января при отражении нападения на административное здание отдела полиции при УП Алмалинского района. Еще один страж порядка младший сержант полиции Нұрболсын Алмасов погиб, защищая один из объектов стратегического значения. За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершенные при защите интересов государства, указанные полицейские посмертнонаграждены орденом “Айбын” ІІІ степени.



Источник: Polisia.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Патрик
 дорожник (Посетители) Сегодня, 14:49
Покажите эти кадры полицейским США...
Полицейский, тем более в форме-лицо неприкосновенное, любое посягательство на него равносильно самоубийству. Почему у нас не так?

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • Патрик
 montgomery (Посетители) Сегодня, 14:11
Мразота, @лять..
 
 

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