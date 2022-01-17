Рождаемость в Китае упала до рекордно низкого уровня

Уровень рождаемости в материковом Китае снизился до рекордно низкого уровня в 2021 году, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.
Согласно данным Национального статистического бюро Китая, коэффициент рождаемости в 2021 году составил 7,52 рождения на 1000 человек, что стало самым низким показателем с 1949 года.
Естественный прирост населения Китая, без учета миграции, составил всего 0,034 процента в минувшем году, что является самым низким показателем с 1960 года.
"Демографическая проблема хорошо известна, но скорость старения населения явно выше, чем ожидалось. Это говорит о том, что общая численность населения Китая, возможно, достигла своего пика в 2021 году. Это также указывает на то, что потенциальный рост Китая, вероятно, замедлится быстрее, чем ожидалось", - пояснил главный экономист компании Pinpoint Asset management Чживэй Чжан.
Напомним, Китай ввел новые меры для стимулирования роста населения в рамках своего нового пятилетнего плана и отменил многолетнюю практику "одна семья - один ребенок" при попытке избежать экономических рисков, связанных с быстрым старением населения, однако высокая стоимость среднестатистической жизни удерживает супружеские пары от рождения большего количества детей.
Согласно данным статистического бюро, в 2021 году было 10,62 миллиона рождений по сравнению с 12 миллионами в 2020 году.
Эксперт по демографии из Center for China and Globalization Хуан Вэньчжэн заявил, что число рождений, вероятно, будет колебаться в диапазоне 10 миллионов, прежде чем продолжит снижаться в отсутствие дальнейших изменений в политике.
"Власти обеспечат большую поддержку рождаемости в долгосрочной перспективе. Карьерный рост может быть связан с тем, есть у вас дети или нет, экономическими стимулами или даже прямыми денежными выплатами для покрытия расходов по воспитанию детей", - отметил Хуан Вэньчжэн.
Ранее власти Китая разрешили рождение трех детей в семье, смягчив политику ограничения деторождения.
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