«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 17 Января
+3...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 434.58 KZT
  • €1 = 496.46 KZT
  • 1 RUB = 5.68 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Рождаемость в Китае упала до рекордно низкого уровня

Просмотров:194 Опубликовано: Сегодня, 17:57
Рождаемость в Китае упала до рекордно низкого уровня
Фото из открытых источников
Уровень рождаемости в материковом Китае снизился до рекордно низкого уровня в 2021 году, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.

Согласно данным Национального статистического бюро Китая, коэффициент рождаемости в 2021 году составил 7,52 рождения на 1000 человек, что стало самым низким показателем с 1949 года.

Естественный прирост населения Китая, без учета миграции, составил всего 0,034 процента в минувшем году, что является самым низким показателем с 1960 года.

"Демографическая проблема хорошо известна, но скорость старения населения явно выше, чем ожидалось. Это говорит о том, что общая численность населения Китая, возможно, достигла своего пика в 2021 году. Это также указывает на то, что потенциальный рост Китая, вероятно, замедлится быстрее, чем ожидалось", - пояснил главный экономист компании Pinpoint Asset management Чживэй Чжан.

Напомним, Китай ввел новые меры для стимулирования роста населения в рамках своего нового пятилетнего плана и отменил многолетнюю практику "одна семья - один ребенок" при попытке избежать экономических рисков, связанных с быстрым старением населения, однако высокая стоимость среднестатистической жизни удерживает супружеские пары от рождения большего количества детей.

Согласно данным статистического бюро, в 2021 году было 10,62 миллиона рождений по сравнению с 12 миллионами в 2020 году.

Эксперт по демографии из Center for China and Globalization Хуан Вэньчжэн заявил, что число рождений, вероятно, будет колебаться в диапазоне 10 миллионов, прежде чем продолжит снижаться в отсутствие дальнейших изменений в политике.

"Власти обеспечат большую поддержку рождаемости в долгосрочной перспективе. Карьерный рост может быть связан с тем, есть у вас дети или нет, экономическими стимулами или даже прямыми денежными выплатами для покрытия расходов по воспитанию детей", - отметил Хуан Вэньчжэн.

Ранее власти Китая разрешили рождение трех детей в семье, смягчив политику ограничения деторождения.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика