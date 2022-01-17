Казахстанец пошел на преступление, чтобы спасти жизнь сестре

Казахстанец рассказал, что пошел на преступление, чтобы спасти жизнь сестре. Но девочка все равно скончалась из-за болезни. Сейчас молодой человек отбывает срок в колонии строгого режима.



"У нас была самая счастливая семья, родители дорожили друг другом, мы не садились за стол, не дождавшись кого-нибудь одного. Но все это закончилось в одночасье", - начал свой рассказ осужденный акмолинской колонии строгого режима.



Санжар был старшим ребенком в семье, позже у него появилась младшая сестра Алия. Родители много работали, брат водил девочку в школу, в бассейн, они вместе учили уроки.



Однажды родители сильно задерживались, обычно мама звонила и предупреждала, но не в этот раз. Санжар положил спать сестренку и продолжил ждать.



Глубокой ночью его, уснувшего в кресле, разбудил телефонный звонок сестры мамы. Плачущая женщина еле выговорила, что их родители погибли в автомобильной аварии.



Тетя сразу забрала детей жить к себе. Квартиру стали сдавать в аренду. Первое время все шло довольно сносно.



Тетя Айслу была заботливой и внимательной, ее всегда угрюмый и молчаливый муж Серик не особенно обращал внимания на детей. Прошло полгода. В один из дней, вернувшись домой, Санжар застал сестренку в слезах.



Она рассказала, что супруги сильно ругались. Дядя сказал, чтобы брат и сестра убирались из их дома.



В разговоре с племянником Айслу заверила, что все нормально, Серик просто погорячился. Потом жизнь вновь пошла своим чередом, но продлилось это недолго.



Глава семьи все чаще стал пить и устраивать скандалы. Как-то раз парень заступился за тетю, которую оскорблял разъяренный супруг. Не потерпев вмешательства, озверевший родственник стал бить Санжара.



Тогда Айслу с детьми убежала из дома. Юноша предложил поехать в квартиру родителей, но в ответ услышал, что она продана.



Ночь они провели у знакомых, утром Айслу протянула Санжару 5000 тенге и сказала, что больше у нее денег нет.



"Теперь вы вряд ли сможете вернуться к нам, Серик категорически против, но я что-нибудь придумаю", - пересказывает слова тети заключенный.



"Вечером Айслу в хорошем настроении приехала с сумкой наших вещей и сказала, что договорилась с родственниками, которые готовы принять нас, чтобы не отдавать нас в детский дом.



Утром мы поехали на вокзал, так как родные живут в Нур-Султане. Все дорогу она говорила, как там будет хорошо, большой красивый город, хорошая школа, нас ждет интересная жизнь в столице", - вспоминает осужденный.



Выйдя из поезда, Санжар с сестренкой сели в маршрутный автобус и поехали по указанному адресу, но дверь квартиры открыли совершенно чужие люди. Тогда парень понял, что от них просто избавились.



Пару дней они скитались по городу, ища себе пристанище. Обращаться в полицию Санжар не хотел, боясь оказаться в детдоме. Поэтому он решил пока бросить школу и найти работу. Дети поселились в подвале.



Найти подработку оказалось непросто. Худощавого парня принимали за подростка и отказывались трудоустраивать.



"Через пару недель заболела сестренка, у нее поднялась температура, она лежала молча, не жаловалась. Я обошел все близлежащие аптеки, просил в долг несколько таблеток аспирина, говорил, что верну, как только заработаю, никто не дал.



Рассказал обо всем одному из знакомых ребят, он одолжил мне немого денег на таблетки, а через день предложил заработать. Нужно было отнести письмо по адресу, за это сразу рассчитаются. Я удивился, но согласился.



Когда мне дали 5000 тенге, я сразу взял лекарства и шоколадку для сестренки. Через несколько дней приятель предложил опять поработать. Так продолжалось несколько раз.



Прошла неделя, но Алие лучше не становилось, я понимал, что нужно в больницу, но там спросят документы, а у нас их не было", - рассказывает Санжар.



Ночью у девочки поднялась высокая температура, ее лихорадило, Санжар на руках понес малышку в ближайшую больницу. В приемном покое вышел под предлогом и сбежал.



"Главное, чтобы ее спасли, я потом ее найду", - думал тогда парень.



По дороге в свой подвал молодой человек строил планы, как выздоровеет его сестренка, он заработает денег, они снимут нормальное жилье, Алия будет ходить в школу, а он сделает все, чтобы она была счастлива. Тогда Санжар еще не знал, что у входа его уже ждали полицейские.



Позже он выяснил, что через несколько дней Алия умерла. В отношении тети с дядей было возбуждено уголовное дело. Его же осудили за сбыт наркотиков и отправили в колонию строгого режима.