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Казахстанец пошел на преступление, чтобы спасти жизнь сестре

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:32
Казахстанец пошел на преступление, чтобы спасти жизнь сестре
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Казахстанец рассказал, что пошел на преступление, чтобы спасти жизнь сестре. Но девочка все равно скончалась из-за болезни. Сейчас молодой человек отбывает срок в колонии строгого режима.

"У нас была самая счастливая семья, родители дорожили друг другом, мы не садились за стол, не дождавшись кого-нибудь одного. Но все это закончилось в одночасье", - начал свой рассказ осужденный акмолинской колонии строгого режима.

Санжар был старшим ребенком в семье, позже у него появилась младшая сестра Алия. Родители много работали, брат водил девочку в школу, в бассейн, они вместе учили уроки.

Однажды родители сильно задерживались, обычно мама звонила и предупреждала, но не в этот раз. Санжар положил спать сестренку и продолжил ждать.

Глубокой ночью его, уснувшего в кресле, разбудил телефонный звонок сестры мамы. Плачущая женщина еле выговорила, что их родители погибли в автомобильной аварии.

Тетя сразу забрала детей жить к себе. Квартиру стали сдавать в аренду. Первое время все шло довольно сносно.

Тетя Айслу была заботливой и внимательной, ее всегда угрюмый и молчаливый муж Серик не особенно обращал внимания на детей. Прошло полгода. В один из дней, вернувшись домой, Санжар застал сестренку в слезах.

Она рассказала, что супруги сильно ругались. Дядя сказал, чтобы брат и сестра убирались из их дома.

В разговоре с племянником Айслу заверила, что все нормально, Серик просто погорячился. Потом жизнь вновь пошла своим чередом, но продлилось это недолго.

Глава семьи все чаще стал пить и устраивать скандалы. Как-то раз парень заступился за тетю, которую оскорблял разъяренный супруг. Не потерпев вмешательства, озверевший родственник стал бить Санжара.

Тогда Айслу с детьми убежала из дома. Юноша предложил поехать в квартиру родителей, но в ответ услышал, что она продана.

Ночь они провели у знакомых, утром Айслу протянула Санжару 5000 тенге и сказала, что больше у нее денег нет.

"Теперь вы вряд ли сможете вернуться к нам, Серик категорически против, но я что-нибудь придумаю", - пересказывает слова тети заключенный.

"Вечером Айслу в хорошем настроении приехала с сумкой наших вещей и сказала, что договорилась с родственниками, которые готовы принять нас, чтобы не отдавать нас в детский дом.

Утром мы поехали на вокзал, так как родные живут в Нур-Султане. Все дорогу она говорила, как там будет хорошо, большой красивый город, хорошая школа, нас ждет интересная жизнь в столице", - вспоминает осужденный.

Выйдя из поезда, Санжар с сестренкой сели в маршрутный автобус и поехали по указанному адресу, но дверь квартиры открыли совершенно чужие люди. Тогда парень понял, что от них просто избавились.

Пару дней они скитались по городу, ища себе пристанище. Обращаться в полицию Санжар не хотел, боясь оказаться в детдоме. Поэтому он решил пока бросить школу и найти работу. Дети поселились в подвале.

Найти подработку оказалось непросто. Худощавого парня принимали за подростка и отказывались трудоустраивать.

"Через пару недель заболела сестренка, у нее поднялась температура, она лежала молча, не жаловалась. Я обошел все близлежащие аптеки, просил в долг несколько таблеток аспирина, говорил, что верну, как только заработаю, никто не дал.

Рассказал обо всем одному из знакомых ребят, он одолжил мне немого денег на таблетки, а через день предложил заработать. Нужно было отнести письмо по адресу, за это сразу рассчитаются. Я удивился, но согласился.

Когда мне дали 5000 тенге, я сразу взял лекарства и шоколадку для сестренки. Через несколько дней приятель предложил опять поработать. Так продолжалось несколько раз.

Прошла неделя, но Алие лучше не становилось, я понимал, что нужно в больницу, но там спросят документы, а у нас их не было", - рассказывает Санжар.

Ночью у девочки поднялась высокая температура, ее лихорадило, Санжар на руках понес малышку в ближайшую больницу. В приемном покое вышел под предлогом и сбежал.

"Главное, чтобы ее спасли, я потом ее найду", - думал тогда парень.

По дороге в свой подвал молодой человек строил планы, как выздоровеет его сестренка, он заработает денег, они снимут нормальное жилье, Алия будет ходить в школу, а он сделает все, чтобы она была счастлива. Тогда Санжар еще не знал, что у входа его уже ждали полицейские.

Позже он выяснил, что через несколько дней Алия умерла. В отношении тети с дядей было возбуждено уголовное дело. Его же осудили за сбыт наркотиков и отправили в колонию строгого режима.


Источник: www.nur.kz
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