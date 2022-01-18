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Сын свата Дариги Назарбаевой освободил пост топ-менеджера «КТЖ – Грузовые перевозки»

Просмотров:622 Опубликовано: Сегодня, 10:41
Сын свата Дариги Назарбаевой освободил пост топ-менеджера «КТЖ – Грузовые перевозки»
Фото из открытых источников
Астана. 18 января. КазТАГ – Альжан Имашев освободил должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки», передает корреспондент.

Информацию редакции КазТАГ во вторник подтвердил источник, знакомый с ситуацией.

Имашев был в топ-менеджменте «КТЖ – Грузовые перевозки» с 2020 года. Он приходится сыном председателю центральной избирательной комиссии Казахстана Берику Имашеву и младшим братом Аиде Имашевой – жене Нурали Алиева. Алиев – сын дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Дариги Назарбаевой.

Напомним, на фоне последних событий ряд родственников первого президента покинули посты. Так, 15 января с занимаемых должностей освободили двух зятьев Назарбаева – председателя правления АО «КазТрансОйл» Димаша Досанова и председателя правления АО «НК «КазТрансГаз» Кайрата Шарипбаева. Досанов является мужем младшей дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Алие Назарбаевой, а Шарипбаев – старшей – Дариге Назарбаевой. 17 января полномочия главы НПП «Атамекен» сложил еще один зять Назарбаева – Тимур Кулибаев, женатый на Динаре – средней дочери первого президента. Также 17 января с поста первого заместителя председателя КНБ президент Токаев снял родного племянника Назарбаева – Самата Абиша.

Единственной из ближайших родственников Назарбаева во власти сейчас остается его старшая дочь – депутат мажилиса Дарига Назарбаева, которая по «официальной» версии болеет коронавирусом. 17 января агентство КазТАГ выяснило, что вопреки устойчивым слухам Дарига Назарбаева не подавала заявление на сложение депутатского мандата.

Сам Назарбаев в последний раз официально появлялся на публике в конце декабря 2021 года, и вопреки расхожим версиям о его выезде за рубеж, по данным авторитетного британского издания The Guardian, все еще находится в Казахстане, а борьба за власть в стране продолжается. По данным Financial Times, сейчас 162 человека владеют 55% всех богатств Казахстана, многие из них связаны с Назарбаевым.


Источник: kaztag.kz
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