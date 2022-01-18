«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 18 Января
+1...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 434.58 KZT
  • €1 = 496.46 KZT
  • 1 RUB = 5.68 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В КР с братом первого президента РК въехали Нурсайын Назарбаев и глава клуба «БН Каскелен»

Просмотров:2589 Опубликовано: Сегодня, 12:30
В КР с братом первого президента РК въехали Нурсайын Назарбаев и глава клуба «БН Каскелен»
Фото из открытых источников
Алматы. 18 января. КазТАГ – В Кыргызстан вместе с Болатом Назарбаевым – братом первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – въехали некие Нурсайын Назарбаев и Бауыржан Нургазыулы – глава футзального клуба «БН Каскелен», сообщает «Радио Азаттық».

«Сразу несколько кыргызстанских пограничников сообщили Азаттыку, что младший брат Назарбаева Болат Назарбаев и «еще пять-шесть человек» пересекли границу Кыргызстана утром 6 января через пограничный пункт Ак Жол. Сотрудники пограничной службы, просившие не указывать их имена, заявили, что «Болата Назарбаева и его окружение встречали люди, близкие к властям Кыргызстана». Азаттык получил копии паспортов самого Болата Назарбаева, а также Нурсайына Назарбаева и Бауржана Нургазыулы, которые, как сообщается, тоже прибыли в Кыргызстан 6 января», - говорится в сообщении во вторник.

Как отмечается, информации о Нурсайыне Назарбаеве в открытых источниках нет.

«Известно, что человек по имени Бауржан Нургазыулы является одним из руководителей рынка «Барыс» в Алматы и президентом футзального клуба «БН Каскелен», основанного в Каскелене Алматинской области», - сказано в сообщении.

Информацию о том, что брат Нурсултана Назарбаева в окружении нескольких человек прибыли из Казахстана в Кыргызстан, подтвердили сразу несколько источников. В аэропорту Бишкека «Манас» ряд неназванных сотрудников уточнил, что «Болат Назарбаев и и еще несколько человек вылетели в Дубай через Кыргызстан».

«Самолет Bombardier приземлился в международном аэропорту «Манас» 6 января 2022 года. Он прибыл из Дубая. Кому принадлежит самолет, неизвестно. Кто является пассажирами коммерческого самолета, мы не знаем. Это не входит в наши обязанности», - заявила пресс-секретарь аэропорта «Манас» Алия Курбанова.

Напомним, на фоне последних событий ряд родственников первого президента покинули посты. Так, 15 января с занимаемых должностей освободили двух зятьев Назарбаева – председателя правления АО «КазТрансОйл» Димаша Досанова и председателя правления АО «НК «КазТрансГаз» Кайрата Шарипбаева. Досанов является мужем младшей дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Алие Назарбаевой, а Шарипбаев – старшей – Дариге Назарбаевой. 17 января полномочия главы НПП «Атамекен» сложил еще один зять Назарбаева – Тимур Кулибаев, женатый на Динаре – средней дочери первого президента. Также 17 января с поста первого заместителя председателя КНБ президент Токаев снял родного племянника Назарбаева – Самата Абиша. 18 января КазТАГ получил подтверждение от информированного источника, Альжан Имашев (сын главы ЦИК Казахстана Берика Имашева, который приходится сватом Дариге Назарбаевой) освободил пост топ-менеджера «КТЖ – Грузовые перевозки».

Единственной из ближайших родственников Назарбаева во власти сейчас остается его старшая дочь – депутат мажилиса Дарига Назарбаева, которая по «официальной» версии болеет коронавирусом. 17 января агентство КазТАГ выяснило, что вопреки устойчивым слухам Дарига Назарбаева не подавала заявление на сложение депутатского мандата.

Сам Назарбаев в последний раз официально появлялся на публике в конце декабря 2021 года, и вопреки расхожим версиям о его выезде за рубеж, по данным авторитетного британского издания The Guardian, все еще находится в Казахстане, а борьба за власть в стране продолжается. По данным Financial Times, сейчас 162 человека владеют 55% всех богатств Казахстана, многие из них связаны с Назарбаевым.


Источник: kaztag.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика