В КР с братом первого президента РК въехали Нурсайын Назарбаев и глава клуба «БН Каскелен»

Алматы. 18 января. КазТАГ – В Кыргызстан вместе с Болатом Назарбаевым – братом первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – въехали некие Нурсайын Назарбаев и Бауыржан Нургазыулы – глава футзального клуба «БН Каскелен», сообщает «Радио Азаттық».



«Сразу несколько кыргызстанских пограничников сообщили Азаттыку, что младший брат Назарбаева Болат Назарбаев и «еще пять-шесть человек» пересекли границу Кыргызстана утром 6 января через пограничный пункт Ак Жол. Сотрудники пограничной службы, просившие не указывать их имена, заявили, что «Болата Назарбаева и его окружение встречали люди, близкие к властям Кыргызстана». Азаттык получил копии паспортов самого Болата Назарбаева, а также Нурсайына Назарбаева и Бауржана Нургазыулы, которые, как сообщается, тоже прибыли в Кыргызстан 6 января», - говорится в сообщении во вторник.



Как отмечается, информации о Нурсайыне Назарбаеве в открытых источниках нет.



«Известно, что человек по имени Бауржан Нургазыулы является одним из руководителей рынка «Барыс» в Алматы и президентом футзального клуба «БН Каскелен», основанного в Каскелене Алматинской области», - сказано в сообщении.



Информацию о том, что брат Нурсултана Назарбаева в окружении нескольких человек прибыли из Казахстана в Кыргызстан, подтвердили сразу несколько источников. В аэропорту Бишкека «Манас» ряд неназванных сотрудников уточнил, что «Болат Назарбаев и и еще несколько человек вылетели в Дубай через Кыргызстан».



«Самолет Bombardier приземлился в международном аэропорту «Манас» 6 января 2022 года. Он прибыл из Дубая. Кому принадлежит самолет, неизвестно. Кто является пассажирами коммерческого самолета, мы не знаем. Это не входит в наши обязанности», - заявила пресс-секретарь аэропорта «Манас» Алия Курбанова.



Напомним, на фоне последних событий ряд родственников первого президента покинули посты. Так, 15 января с занимаемых должностей освободили двух зятьев Назарбаева – председателя правления АО «КазТрансОйл» Димаша Досанова и председателя правления АО «НК «КазТрансГаз» Кайрата Шарипбаева. Досанов является мужем младшей дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Алие Назарбаевой, а Шарипбаев – старшей – Дариге Назарбаевой. 17 января полномочия главы НПП «Атамекен» сложил еще один зять Назарбаева – Тимур Кулибаев, женатый на Динаре – средней дочери первого президента. Также 17 января с поста первого заместителя председателя КНБ президент Токаев снял родного племянника Назарбаева – Самата Абиша. 18 января КазТАГ получил подтверждение от информированного источника, Альжан Имашев (сын главы ЦИК Казахстана Берика Имашева, который приходится сватом Дариге Назарбаевой) освободил пост топ-менеджера «КТЖ – Грузовые перевозки».



Единственной из ближайших родственников Назарбаева во власти сейчас остается его старшая дочь – депутат мажилиса Дарига Назарбаева, которая по «официальной» версии болеет коронавирусом. 17 января агентство КазТАГ выяснило, что вопреки устойчивым слухам Дарига Назарбаева не подавала заявление на сложение депутатского мандата.



Сам Назарбаев в последний раз официально появлялся на публике в конце декабря 2021 года, и вопреки расхожим версиям о его выезде за рубеж, по данным авторитетного британского издания The Guardian, все еще находится в Казахстане, а борьба за власть в стране продолжается. По данным Financial Times, сейчас 162 человека владеют 55% всех богатств Казахстана, многие из них связаны с Назарбаевым.