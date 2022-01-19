«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 19 Января
+4...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 434.07 KZT
  • €1 = 494.45 KZT
  • 1 RUB = 5.66 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Как координировались боевики в Казахстане, рассказал госсекретарь Карин

Просмотров:77 Опубликовано: Сегодня, 08:49
Как координировались боевики в Казахстане, рассказал госсекретарь Карин
© Sputnik / Абзал Калиев
НУР-СУЛТАН, 19 янв - Sputnik. Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин рассказал, что обществу пытаются навязывать радикальную идеологию, которая влечет за собой насилие. Это он отметил в эфире телеканала "Хабар 24".

"Общая задача - это блокирование подобного рода радикальной идеологии. Мы должны все принципиально бороться с крайними взглядами, которые способствуют привнесению в наше общество линии насильственных действий", - сказал он.

Среди тех, кто провоцировал беспорядки в Казахстане в начале января, была и одна из организаций, которую суд признал экстремистской.

"Именно через чаты этой организации распространялись конкретные указания, инструкции по захвату зданий, по блокировке дорог", - отметил он.

Положение осложняет то, что государство столкнулось с "потоком дезинформации, фейковых новостей": это началось с первых дней протеста и продолжается до сих пор, став полноценной информационной атакой.

Зарубежные террористические организации хотели использовать события в Казахстане для развязывания атак, эти попытки были пресечены, заявил госсекретарь страны Ерлан Карин.

"Была попытка казахстанскими радикалами в зарубежных террористических организациях использовать события для развязывания новых атак. Эти попытки были своевременно пресечены нашими спецслужбами", - сказал он в эфире телеканала "Хабар 24".

Антитеррористические операции продолжатся в ряде регионов Казахстана, несмотря на снятие режима ЧП, заявил госсекретарь страны Ерлан Карин.

"Режим АТО будет сохраняться в некоторых регионах, при этом наивысший уровень", - заявил госсекретарь.

Массовые протесты в Казахстане начались с 1 января: жители на западе Казахстана вышли на митинги против двукратного подорожания сжиженного газа.

Несмотря на то, что цену сразу снизили до прежнего уровня и даже ниже, протесты охватили почти все регионы и позже перетекли в массовые беспорядки и погромы.

По данным госорганов, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 227 человек (уточненные данные на 19 января), в том числе 19 силовиков.


Источник: sputniknews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
дорожник (Посетители) Сегодня, 08:57
Получается дровишки уже давно припасены, а Узень был лишь спичкой

Жить нужно непременно хорошо
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика