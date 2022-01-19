Как координировались боевики в Казахстане, рассказал госсекретарь Карин

НУР-СУЛТАН, 19 янв - Sputnik. Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин рассказал, что обществу пытаются навязывать радикальную идеологию, которая влечет за собой насилие. Это он отметил в эфире телеканала "Хабар 24".
"Общая задача - это блокирование подобного рода радикальной идеологии. Мы должны все принципиально бороться с крайними взглядами, которые способствуют привнесению в наше общество линии насильственных действий", - сказал он.
Среди тех, кто провоцировал беспорядки в Казахстане в начале января, была и одна из организаций, которую суд признал экстремистской.
"Именно через чаты этой организации распространялись конкретные указания, инструкции по захвату зданий, по блокировке дорог", - отметил он.
Положение осложняет то, что государство столкнулось с "потоком дезинформации, фейковых новостей": это началось с первых дней протеста и продолжается до сих пор, став полноценной информационной атакой.
Зарубежные террористические организации хотели использовать события в Казахстане для развязывания атак, эти попытки были пресечены, заявил госсекретарь страны Ерлан Карин.
"Была попытка казахстанскими радикалами в зарубежных террористических организациях использовать события для развязывания новых атак. Эти попытки были своевременно пресечены нашими спецслужбами", - сказал он в эфире телеканала "Хабар 24".
Антитеррористические операции продолжатся в ряде регионов Казахстана, несмотря на снятие режима ЧП, заявил госсекретарь страны Ерлан Карин.
"Режим АТО будет сохраняться в некоторых регионах, при этом наивысший уровень", - заявил госсекретарь.
Массовые протесты в Казахстане начались с 1 января: жители на западе Казахстана вышли на митинги против двукратного подорожания сжиженного газа.
Несмотря на то, что цену сразу снизили до прежнего уровня и даже ниже, протесты охватили почти все регионы и позже перетекли в массовые беспорядки и погромы.
По данным госорганов, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 227 человек (уточненные данные на 19 января), в том числе 19 силовиков.
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