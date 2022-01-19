В "Жасыл даму" сделали заявление о ставках утильсбора

В компании "Жасыл даму", которой передали функции по администрированию утилизационного сбора на автомобили, сделали заявление касательно действующих ставок утильсбора, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Функции оператора расширенных обязательств производителей (импортеров) переданы в государственную компанию. Стопроцентная доля участия в уставном капитале ТОО "Оператор РОП" из частной собственности принята в государственную собственность.
Первостепенной задачей для АО "Жасыл Даму" на данном этапе является принятие организационных и юридических мероприятий для скорейшего возобновления деятельности государственного оператора РОП в плановом режиме.
При этом текущие ставки утилизационной платы будут действовать до момента пересмотра ставок уполномоченным органом, разработка и обсуждение которых планируется в ближайшее время", - говорится в заявлении компании.
Сегодня в правительстве заявили, что деятельность ТОО "Оператор РОП" в части администрирования утилизационного сбора и распоряжения соответствующими средствами прекращена. Оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) определена государственная организация в лице акционерного общества "Жасыл даму".
Позже стало известно, что 100 процентов доли участия в уставном капитале ТОО "Оператор РОП" передадут в государственную собственность по договору дарения. По данным Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, такое предложение сделала компания-владелец ТОО Ecowaste Solution и Муктарова Шнар Уралгазыновна.
Напомним, казахстанцы давно выступают против утвержденного в стране утилизационного сбора и даже запустили петицию с требованием отменить утильсбор на автомобили. За пять лет функционирования механизма "Оператор РОП" общая сумма уплаты утильсбора составила более 579 миллиардов тенге.
Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Мажилиса 11 января, указал, что утильсбор собирает частная компания.
"Поручаю правительству принять меры по прекращению утилизационного сбора и распоряжению утилизационным сбором ТОО "Оператор РОП". Этим должна заниматься государственная организация, как в зарубежных странах. Что касается самих сборов, следует пересмотреть их ставки. Функции государства по утилизации, поддержке автомобильной промышленности и сельхозмашиностроения никто не отменял", - заявил Глава государства.
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