На казахстанско-китайской границе проводят проверки

По поручению Президента на казахстанско-китайской границе проводится проверка.



Проверку ведет специально созданная рабочая группа из числа представителей Генеральной прокуратуры, Агентства по финансовому мониторингу и Министерства финансов.



Проверяются только импортеры, имеющие статус уполномоченных экономических операторов (прим.: УЭО). По итогам этих проверок будут приняты меры согласно законодательству. В комитете подчеркивают, что проверка не создает препятствий для законного перемещения товаров через таможенную границу и добросовестный бизнес осуществляет внешнеэкономическую деятельность без ограничений.



Всего в 2021 году на рынке действовал 7241 участник внешнеэкономической деятельности, импортировавший товары из Китая, из них 17 имели статус УЭО, и на них пришлось 18 процентов объема импорта. Пять уполномоченных операторов относятся к производственному сектору, два - к квазигосударственному сектору (АО "Казпочта" и дочерняя организация АО "КТЖ" - АО KTZ Express).



В частности, АО KTZ Express также является таможенным представителем и международным экспедитором, имеет собственную инфраструктуру на казахстанско-китайской границе. Оперирует крупнейшим сухим портом в Центральной Азии KTZE-Khorgos Gateway, а также владеет складскими помещениями класса А KIF Warehouses.



В целом пункты пропуска на казахстанско-китайской границе и иные места таможенной очистки товаров продолжают функционировать согласно установленному режиму работы.