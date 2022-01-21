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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

"162 человека владеют половиной состояния". Токаев поручил срочно менять ситуацию

Просмотров:2017 Опубликовано: Сегодня, 12:03
"162 человека владеют половиной состояния". Токаев поручил срочно менять ситуацию
Касым-Жомарт Токаев
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что доходы половины населения не превышают 50 тысяч тенге, ситуацию нужно срочно менять.

Токаев отметил, что в структуре национального дохода в 2020 году самую высокую долю занимает прибыль бизнеса - 61,5 процента. Доля налога - 7,3 процента, а на зарплаты казахстанцев приходится менее трети.

"Это крайне мало. Например, в России, несмотря на схожую структуру экономики, на оплату труда приходится 46,7 процента, то есть в 1,5 раза больше, чем у нас. Налицо явный дисбаланс и очевидная проблема справедливости распределения национального дохода.

Международные эксперты, в частности KPMG, утверждают, что всего 162 человека владеют половиной состояния, в то время как у половины населения доходы не превышают и 50 тысяч тенге. Это чуть больше 1300 долларов в год. На такие деньги прожить невозможно, ситуацию нужно срочно менять", - сказал Президент на встрече с представителями бизнеса.

Кроме того, Президент Токаев заявил, что разрыв между богатыми и бедными достиг недопустимого уровня. Он отметил, что от экономического роста страны стали выигрывать ограниченные элитные группы, а доходы большинства уменьшаются или стагнируют.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 11 )

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AVKB (Посетители) Сегодня, 14:36
Цитата: Orion
Сколько уже можно нас сравнивать с Россией, лучше сравнивайте с Европой, к примеру Германия.

Эка Вы замахнулись... Хотя верно- причем тут Россия? Нам даже до неё далеко. Гондурас и пока только Гондурас.
 
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12-й регион (Посетители) Сегодня, 14:36
Налицо явный дисбаланс и очевидная проблема справедливости распределения национального дохода.

А раньше этого не видно было? Он только щас проснулся?
 
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Orion (Посетители) Сегодня, 14:15
Это крайне мало. Например, в России,

Сколько уже можно нас сравнивать с Россией, лучше сравнивайте с Европой, к примеру Германия.
 
-5
  • Патрик
  • Пила
  • 12-й регион
  • Феникс
  • Бродяга
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 13:42
Цитата: Август
Как гражданин.

да ладно! lol
создайте хоть одно производство и хотя бы одно рабочее место, потом расскажете как со всеми работниками поделились, вместе и посмеемся.
а пока это все шариковщина от безграмотности и отсутствия опыта и знаний.
 
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  • 12-й регион
  • Феникс
  • Бродяга
 Август (Посетители) Сегодня, 13:30
Цитата: Pinochet
я так понимаю, это вы как работник за владельца компании решили?


Как гражданин.
 
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  • Август
  • Кари
  • Патрик
  • Пила
  • Orion
  • diger
  • Бродяга
 AVKB (Посетители) Сегодня, 13:28
Пусть почаще переписывают Трудовой Кодекс в пользу барыг. А договора ГПХ чего стоят... Ни прав у работника, ни обязанностей у барыги-работодателя...
 
-3
  • Пила
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  • arelav_74
  • watlow
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 13:20
Цитата: Август
Вдвое, в три раза - это допустимо.

я так понимаю, это вы как работник за владельца компании решили?
 
-4
  • Пила
  • Ashat
  • Патрик
  • leo529
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
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 diger (Посетители) Сегодня, 13:12
Ну-ка все вместе, уши развесте... Бальзам для народа, обильно поливают, не жалко красноречивых высказываний, и всё для того, чтобы просто успокоить массы, не больше... Где дела ваши? Пока болтовня одна... да за кулисные переговоры, кто, кому что отдаст, услуга за услугу.
 
-1
  • watlow
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 Август (Посетители) Сегодня, 13:01
Цитата: Pinochet
а как должно быть по вашему? наоборот?


Вдвое, в три раза - это допустимо. Средняя зарплата работников рабочих специальностей и персонала в среднем ТОО - 180-200 тыс. тенге. Хозяин ТОО имеет в месяц и два и три миллиона. Это не приемлемо. Об этом и говорит Президент, правда не называет пока вещи своими именами... Используют слово "элиты", но посмотрев в окно - всё видно же.
 
-6
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 12:57
Цитата: Август
Доходы владельцев бизнесов в десятки раз превосходят доходы их работников.

а как должно быть по вашему? наоборот?
 
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