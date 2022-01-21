"162 человека владеют половиной состояния". Токаев поручил срочно менять ситуацию

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что доходы половины населения не превышают 50 тысяч тенге, ситуацию нужно срочно менять.
Токаев отметил, что в структуре национального дохода в 2020 году самую высокую долю занимает прибыль бизнеса - 61,5 процента. Доля налога - 7,3 процента, а на зарплаты казахстанцев приходится менее трети.
"Это крайне мало. Например, в России, несмотря на схожую структуру экономики, на оплату труда приходится 46,7 процента, то есть в 1,5 раза больше, чем у нас. Налицо явный дисбаланс и очевидная проблема справедливости распределения национального дохода.
Международные эксперты, в частности KPMG, утверждают, что всего 162 человека владеют половиной состояния, в то время как у половины населения доходы не превышают и 50 тысяч тенге. Это чуть больше 1300 долларов в год. На такие деньги прожить невозможно, ситуацию нужно срочно менять", - сказал Президент на встрече с представителями бизнеса.
Кроме того, Президент Токаев заявил, что разрыв между богатыми и бедными достиг недопустимого уровня. Он отметил, что от экономического роста страны стали выигрывать ограниченные элитные группы, а доходы большинства уменьшаются или стагнируют.
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